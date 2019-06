Veľký prehľad: Koľko musí Slovák pracovať na vybavenie domácnosti?

Pokazený sporák či chladnička môžu spraviť poriadny škrt v rodinnom rozpočte. Našťastie, v prípade potreby dnes už nemusíte utekať požičať si do banky osobne, zatiaľ čo sa vám doma topia zmrzliny – peniaze viete vďaka digitálnemu úveru získať aj cez mobil.

Koľko zarobíme za hodinu?

V roku 2018 sme pri 8-hodinovom pracovnom čase a 25-dňovej dovolenke odpracovali 224 dní, teda 1 792 hodín. Priemerná mesačná mzda v hrubom bola 1 035 eur. V čistom sme pri uplatnení nezdaniteľného základu tak na ruku dostali približne 787 eur za mesiac, alebo 9 444 eur za rok. Hodinová čistá mzda teda v tomto prípade predstavuje 5 eur a 30 centov. Samozrejme, väčšinu minieme na nájomné, účty, potraviny či dopravu. V uvedenom prehľade hovoríme o „čistej práci“ – ani jedno euro zarobené za daný čas by teda nešlo na bývanie, jedlo či ďalšie položky.

Chladnička za 5 až 12 dní práce

Domácnosť si bez nej nevie predstaviť zrejme naozaj nikto. Či už máte menšiu, alebo väčšiu, určite sa u vás nájde. Patrí k najdrahším spotrebičom a na rozdiel od ostatných si bez nej – najmä v lete – poradíme naozaj ťažko.

Koľko musíme odrobiť? Rodinnú chladničku kúpime už aj za 200 eur, stojí nás teda takmer týždeň práce. Populárne sú však aj modely pohybujúce sa v rovine okolo 500 eur. Na tie musíme odpracovať podstatne viac – 94 hodín, čo predstavuje takmer 12 pracovných dní.

Televízor nás stojí 8 dní v robote

Zábava a oddych – tým je pre mnohých z nás televízor. O novom modeli s lepším obrazom či pripojením na WiFi často snívame aj niekoľko mesiacov či rokov.

Koľko musíme odrobiť? Ak hľadáme rodinný televízor s primeranými rozmermi a funkciami, vyjde nás približne na 400 eur a viac, odrobíme si teda minimálne 8 dní. Na menšie modely si vystačíte aj so 150 eurami, čo je 28 odpracovaných hodín. Túžite po luxusnejšom kúsku za 1 000 eur? Pri priemernom plate by ste iba na televízor museli pracovať asi 23 dní, čiže takmer 5 týždňov.

Na novú práčku pracujeme minimálne týždeň

Naše prastaré mamy o mašine, ktorá by prala a žmýkala za nich, mohli často len snívať. Dnes si už návrat k ručnému praniu chce predstavovať málokto z nás. Veď už len žmýkanie džínsov alebo posteľnej bielizne je výkon sám osebe.

Koľko musíme odrobiť? Najlacnejšie modely stoja niečo vyše 200 eur, na novú práčku si tak zamakáte týždeň. Ak chcete novší či prémiovejší typ, budete pracovať aspoň dvakrát dlhšie.

Lacnejší sporák za 5 dní roboty

V tomto prípade ide opäť o nutnosť a možností je viacero – môžete si kúpiť osobitne stojaci sporák, ktorý zabezpečí varenie aj pečenie a je najlacnejšou voľbou. Kombinácia varnej dosky a rúry vyzerá v kuchyni lepšie, ale ide o drahšie riešenie neraz spojené s ďalšími výdavkami.

Koľko musíme odrobiť? Za lacnejšie, ale obľúbené modely od známych firiem zaplatíme niečo vyše 200 eur, teda odrobíme minimálne týždeň. V prípade kombinácie rúry a varnej dosky sa dostávame takmer na dvojnásobok, čiže pridajte ďalší týždeň práce.

Zdroj: getttyimages.com Umývačka riadu za týždeň a pol

Je často na nezaplatenie, ale patrí medzi spotrebiče, bez ktorých ešte aj dnes žije veľa ľudí. Na druhej strane, ak umývačku raz máte, zväčša ju chcete mať už vždy. Predsa len ide o zhmotnený zázrak mnohých gazdiniek, najmä v početnejších rodinách.

Koľko musíme odrobiť? Najlacnejšie modely stoja okolo 200 eur, teda týždeň práce. Väčšina obľúbených umývačiek sa však pohybuje od 300 eur nahor. To znamená, že na ňu budete pracovať skôr týždeň a pol, alebo dlhšie.

