Miliónový predaj v Osle: Slovensko sa zbavilo areálu bývalej ambasády

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR predalo areál v nórskom Osle, v ktorom sídlila slovenská ambasáda, za vyše 14 miliónov eur. Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv budovy odkúpilo Veľvyslanectvo Alžírskej demokratickej ľudovej republiky v Nórsku.
„Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 521 z 28. augusta 2024 bolo rozhodnuté o zrušení diplomatického zastúpenia Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve. Vzhľadom na to sa budovy vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe MZVEZ SR, stali prebytočným majetkom,“ ozrejmili z rezortu diplomacie. Podľa neho ide o areál s dvomi budovami - v jednej sa nachádzalo sídlo veľvyslanectva Slovenskej republiky a druhá slúžila ako rezidencia veľvyslanca SR.