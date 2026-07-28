Kruté týranie psa: Muž nechal zviera dva týždne priviazané bez vody a potravy!

BRATISLAVA - Okresný súd Malacky uznal 47-ročného muža z obce Závod za vinného z prečinu týrania zvierat. Uložil mu trest odňatia slobody na desať mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvoch rokov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Pes trpel bez starostlivosti
„Podľa zistení muž ponechal dvojročného kríženca nemeckého ovčiaka najmenej dva týždne priviazaného na krátkom povraze bez zabezpečenia potravy, vody a prístreška. Na nevyhovujúce podmienky upozornili susedia, ktorí následne kontaktovali pracovníkov občianskeho združenia, ktorí psa z miesta odviezli,“ priblížila Vilhanová.
Veterinárne vyšetrenie podľa nej potvrdilo u psa podvýživu a poranenie na krku spôsobené pravdepodobne krátkym povrazom. „Odsúdený svojím konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti,“ dodala hovorkyňa.
Polícia v tejto súvislosti upozornila občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.