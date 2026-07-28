Definitívna bodka za luxusnou cestou? Polícia odmietla trestné oznámenie na Šutaja Eštoka

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru odmietol 15. júla trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abú Zabí z roku 2024. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila hovorkyňa Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Gabriela Kováčová. Na prípad upozornili Aktuality.sk.
„V predmetnej trestnej veci vyšetrovateľ ÚBOK dňa 15. júla 2026 rozhodol podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku o odmietnutí podozrenia zo spáchania v bode 1/ prečinu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody podľa § 336c ods. 1 Trestného zákona a v bode 2/ prečinu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody podľa § 336d ods. 1 Trestného zákona,“ spresnila Kováčová. Doplnila, že prokurátor preskúma zákonnosť predmetného rozhodnutia s tým, že sťažnostné oprávnenie má v tomto prípade oznamovateľ.
Trestné oznámenie na Šutaja Eštoka podal člen mimoparlamentných Demokratov Juraj Šeliga. Rovnako ho na Generálnu prokuratúru SR podala aj Nadácia Zastavme korupciu. Na základe analýzy informácií a podkladov k tejto ceste mohlo podľa mimovládnej organizácie dôjsť k trestnému činu prijatia nenáležitej výhody. Podľa nej mal celý pobyt presiahnuť náklady 30.000 eur. Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry vrátil trestné oznámenie na Šutaja Eštoka vo februári vyšetrovateľovi s pokynom na doplnenie ďalších podkladov a na opätovné rozhodnutie.
Prokurátor vrátil vyšetrovanie
Trestné oznámenie vrátil prokurátor vyšetrovateľovi aj minulý rok. Vyšetrovateľ vtedy rozhodol o odmietnutí trestného oznámenia. Dozorujúci prokurátor mu ho vrátil z dôvodu, že vykonal nedostatočné zisťovanie, respektíve nevykonal niektoré dostupné úkony a nezabezpečil dostatočné listinné podklady pre rozhodnutie.
Minister vnútra v minulosti deklaroval, že cestu do Abú Zabí platil zo svojich peňazí, hoci jej súčasťou boli aj rokovania o spolupráci. Šéf rezortu vnútra tam šiel na základe pozvania prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohameda bin Sulajema. Minister takisto uistil, že ak to bude potrebné, nemá problém zaplatiť si aj v budúcnosti podobnú súkromno-pracovnú cestu.