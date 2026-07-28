Podvodníci útočia na obete cez nový TRIK: Ak spravíte TÚTO chybu, skončíte BEZ PEŇAZÍ!

BRATISLAVA - Slovenská sporiteľňa varuje pred novým podvodom, ktorý sa v posledných týždňoch začal rýchlo šíriť. Podvodníci už neútočia len cez telefón či internet, ale do hry zapájajú falošných kuriérov, ktorí od obetí osobne preberajú mobilné telefóny. Tým získajú úplnú kontrolu nad internetbankingom aj úsporami klienta.
Podvodníci prišli s ďalším, mimoriadne drzým a sofistikovaným spôsobom podvodu. Upozornila na to Slovenská sporiteľňa (SLSP) s tým, že do hry už po novom zapájajú osobný kontakt prostredníctvom falošných kuriérov.
Podvod vychádza zo známeho scenára o zisku z investovania do krypta. Obeť dostane telefonát, že zarobila niekoľko tisíc eur, no na vyplatenie výnosu potrebuje aplikáciu s NFC technológiou. Ľudí následne presviedčajú, aby im fyzicky odovzdali svoje mobilné telefóny, čím získavajú úplnú kontrolu nad ich elektronickým bankovníctvom.
„Podvodníci vás už nenavigujú na stiahnutie a inštalovanie tejto aplikácie. Profilujú sa veľmi proklientsky, a preto sa ponúknu, že vám túto aplikáciu nainštalujú priamo v banke. Na to ale potrebujú, aby ste svoj telefón poslali po ich kuriérovi,“ opisuje nový spôsob podvodu Ján Adamovský, šéf bezpečnosti v Slovenskej sporiteľni. Ak obeť váha alebo odmietne mobil vydať, stupňujú nátlak a presviedčajú ju, že bez tohto kroku nie je možné výnos vyplatiť.
Podvodníci dajú obeti iný telefón a vylákajú aj PIN kód
Odovzdaním telefónu sa to však neskončí. Kuriér na výmenu odovzdá obeti iný mobil aj s predplatenou SIM kartou.„Na tento telefón podvodníci svojej obeti následne aj volajú, ak majú pocit, že sa nevyvíja situácia v ich prospech. Napríklad, ak si ich obeť dodatočne uvedomí, že ide o podvod a zmení si prístupové údaje k bankovej aplikácii,“ opisuje banka.
Súčasťou manipulácie je aj vylákanie PIN kódu k internetbankingu. Keď ho obeť prezradí, podvodníci už nepotrebujú ani jej občiansky preukaz, ani tvárovú biometriu. S telefónom a PIN kódom získajú plný prístup k účtu, úsporám či možnosti načerpať vysoké úvery.
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„Tento podvod sa začal rozmáhať len nedávno, ale rastie veľmi rýchlo. Preto by sme chceli apelovať na ľudí, aby nikdy nedávali svoj mobil do ruky cudziemu človeku a už vôbec neodovzdávali prístupové údaje k akýmkoľvek svojim aplikáciám,“ dodáva Adamovský.
Ako sa chrániť pred týmto sofistikovaným podvodom
Pred takto premysleným podvodom sa dá brániť najmä dôslednou opatrnosťou. Odborníci zdôrazňujú, že mobilný telefón nikdy netreba odovzdávať cudzej osobe, nech už tvrdí čokoľvek. „Nikdy nedávajte svoj mobil do ruky človeku, ktorého nepoznáte,“ upozorňuje SLSP.
Rovnako dôležité je neposkytovať prístupové údaje. Heslá, PIN kódy či autorizačné údaje do bankovníctva sú prísne tajné. „Banka ich od vás nikdy nebude žiadať telefonicky, cez kuriéra ani prostredníctvom tretej osoby,“ pripomína. Opatrnosť je potrebná aj pri aplikáciách, ktoré má údajne vyžadovať „vyplatenie výnosu“ či „overenie účtu“. Podvodníci často presviedčajú, aby si ich obeť nainštalovala na pokyn neznámej osoby. Platí jednoduché pravidlo: ak ste o službu nežiadali, neklikajte a neinštalujte.
Rovnako treba spozornieť pri telefonátoch o zázračných výnosoch. Ak vám niekto tvrdí, že ste zarobili tisíce eur, hoci ste o nič neinvestovali, hovor treba okamžite ukončiť. Ak vzniknú akékoľvek pochybnosti, je nevyhnutné konať rýchlo. „V prípade podozrenia kontaktujte banku cez oficiálne číslo na jej webovej stránke. Ak ste už mobil alebo kódy odovzdali, okamžite požiadajte o blokáciu elektronického bankovníctva a obráťte sa na políciu,“ dodáva Slovenská sporiteľňa.