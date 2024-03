EXKLUZÍVNE zábery z vládneho špeciálu, v tomto letia ústavní činitelia: Letušky prezradili viac! Majú hviezdne maniere?

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Pred pár dňami predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini zavítal počas pracovnej cesty do Berlína, kde sa stretol na rokovaní s predsedníčkov Bundestagu Bärbel Basovou. Na pracovnej ceste sa okrem jeho štábu nachádzali aj zástupcovia médií. Pri tejto príležitosti sa nám podarilo zdokumentovať vládny špeciál, ktorý využívajú ústavní činitelia počas svojich pracovných ciest. Tieto lety nie sú uvedené na tabuliach, ktoré značia lety na letisku, a preto o nich mnohí ani len netušia.

Hneď pri príchode do lietadla sa nachádza miestnosť bez dverí, ktorú využívajú práve ústavní činitelia, aby boli oddelení od zvyšku posádky. Ďalej v lietadle sa nachádza niekoľko polohovateľných stoličiek ďaleko od seba, v ktorých sa prevážajú zvyšní účastníci pracovných ciest. O ich pohodlie sa starajú špeciálne vyškolené letušky, ktoré sa nám počas cesty podarilo vyspovedať.

Podľa nich sú ústavní činitelia obyčajní ľudia, ktorí síce v televízii vyzerajú prísno, ale akonáhle nasadnú do lietadla vždy sa s nimi cítia priemne. ”Väčšinou každý na nás v televízii, keď ho vidíme, pôsobí úplne inak ako v tom lietadle alebo možno v súkromnom živote. Keď prídu na ten let, tak sú väčšinou tak viac uvoľnení, majú dobrú náladu, tešia sa na tú cestu a vždy hovoria, že nás radi vidia, takže v tom pozitívnom slova zmysle na nás pôsobia určite dobre,” poznamenali pre topky.sk letušky vládneho špeciálu, ktoré jazdia s našimi ústavnými činiteľmi už niekoľko rokov.

Veľmi dobre tak už poznajú čo majú radi a čím im ulahodia. Opýtali sme sa však, či majú naší ústavní činitelia nejaké špeciálne podmienky ako pri bežných letoch. ”Pravidlá majú ešte prísnejšie pretože sú na pracovnej ceste. Takže tu vôbec nepodávame alkohol,” dadala jedna z letušiek.

Hoci lety vládneho špeciálu zvyčajne prebiehajú bez komplikácii, latuškám sa podarilo zažiť aj netradičné situácia ešte počas ich pôsobenia v komerčných letoch. ”Mňa asi prekvapilo, keď nám prasklo sklo v kokpite. Pasažieri, bolo ich 200, 200 niečo a boli úplne ukážkoví. Asi by som čakala od pasažierov väčší stres, ale absolútne sa nechali posádkov viesť. Robili presne to, čo sme od nich požadovali a to bola taká naozaj taká ukážka. Bolo to skvelé. Vidieť tých ľudí, že ako dokážu reagovať aj v takejto situácii a aj sme si to potom tak zhodnotili, že nečakali sme, že bude taký kľud na tej palube. Naozaj sa tí ľudia nechali viesť tou posádkou,” opísala skúsená letuška svoj zážitok.

Zaujímalo nás aj, či môže byť vládnou letuškou každá, alebo sú na to špeciálne kritériá. ”Musí to byť taká určitá nadstavba, lebo všetky, ktoré sme tu alebo väčšina teda, tak už máme za sebou takú tu kariéru v komerčných spoločnostiach. Čiže máme určité skúsenosti. Letuška, ktorá u nás pracuje musí mať aj trocha rozhľad, čo sa týka politiky alebo taká všeobecná nejaká znalosť politiky. Ďalej máme základy protokolu, aby sme vedeli ako sa správať k jednotlivým predstaviteľom štátu a samozrejme biznis servis vrámci tej našej práce tiež je dôležitý,” dodala pre topky.sk

To, či majú naši ústavní činitelia hviezdne maniere, ktorí cestujúci sú najhorší a prečo museli niektorých pasažierov vyviesť z lietadla sa dozviete v našom VIDEU!

Exkluzívne zábery z vládneho špeciálu! Letušky nám porozprávali o ich zážitkoch