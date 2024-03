Výrok Zuzany Čaputovej spôsobil rozruch! Prezidentský palác vysvetľuje situáciu: Všetko je inak

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Mnoho Slovákov zostalo včera nepríjemne prekvapených, keď si prečítali slová prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá v rozhovore pre prestížny britský denník Financial Times uviedla, že rovnako ako pri všetkých ostatných krajinách EÚ, ak príde k vážnemu porušeniu právneho štátu na Slovensku, mala by byť uplatnená podmienenosť financovania z EÚ. Z toho ostalo veľa ľudí nemilo prekvapených. Prezidentský palác sa však situáciu rozhodol uviesť na pravú mieru a odmieta, že by hlava štátu nabádala na zmrazenie peňazí z Bruselu. Všetko bolo myslené inak.