Peter Pellegrini pricestoval na pracovnú návštevu Maďarska: Pre Slovensko je podľa neho dôležité ďalšie fungovanie V4

BUDAPEŠŤ - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini pricestoval v pondelok do Budapešti na pracovnú návštevu Maďarska. Rokovať bude s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom.

Pellegrini sa predtým stretol so županmi Maďarska a Slovenska a so starostami Ipeľského predmostia a Drégelypalánku v Ipeľskom predmostí, kde slávnostne otvorili Most sv. Barbory.

Predseda slovenského parlamentu absolvuje napoludnie pracovný obed s premiérom Viktorom Orbánom a v sídle hlavy štátu v budínskom Sándorovom paláci ho prijme aj nový prezident Tamás Sulyok, ktorého inaugurovali v nedeľu.

Pre Slovenskú republiku je dôležité ďalšie fungovanie Vyšehradskej štvorky, vyhlásil v pondelok v rámci pracovnej návštevy Maďarska predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom. Pellegrini podčiarkol, že v oblastiach, kde nachádzajú Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko zhodu, sa to ukázalo ako veľmi prospešné.

Predseda slovenského parlamentu podotkol, že obyvatelia krajín krajín V4 predstavujú skoro desať percent všetkého obyvateľstva Európskej únie. "Preto názory tak Slovenska, ako aj Maďarska a ďalších našich susedov musia znieť výraznejšie aj na pôde EÚ," dodal.Pellegrini označil rokovania s Kövérom za otvorené a priame. "Zjednocujeme sa pri pohľade na boj s nelegálnou migráciou. Obaja ochraňujeme svoju vlastnú časť schengenskej hranice," spresnil predseda NR SR, ktorý vyjadril vďaku Maďarsku za podiel na ochrane vzdušného priestoru Slovenska.

Slovenskí policajti podľa jeho slov pomáhajú brániť maďarsko-srbskú hranicu. S predsedom maďarského parlamentu sa zhodli na tom, že Slovensko a Maďarsko nikdy nebudú súhlasiť s povinným prerozdeľovaním migrantov."Zhodli sme na na podobnom postupe vo vzťahu k vojenskému konfliktu na Ukrajine. Aj keď je v tomto konflikte agresorom Rusko, ktoré zaútočilo na Ukrajinu, nesmieme rezignovať na snahu čo najskôr ukončiť každodenné zabíjanie vojakov aj civilistov," poznamenal Pellegrini a zopakoval, že SR za žiadnych okolností nevyšle ani jedného vojaka na Ukrajinu.