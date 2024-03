Neuveríte, za koľko natankujete pred Veľkou nocou: TOTO sa stalo s cenami benzínu a nafty

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Ceny pohonných hmôt na najväčších sieťach benzínových staníc naprieč celým Slovenskom sa krátko pred víkendom začali stabilizovať. Napriek kolísajúcim cenám, ktoré šoférom nedávali dýchať, to dnes vyzerá tak, že do Veľkonočných sviatkov by sme mohli vkročiť v pokoji a svojich blízkych navštíviť bez strachu z prázdnej nádrže.