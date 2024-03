Smutný koniec slovenského výrobcu známych produktov: Firma s miliónovými obratmi skrachovala!

(Zdroj: Getty Images)

KOŠICE - Vo februári tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených 22 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov. Najväčším zamestnávateľom v konkurze a zároveň spoločnosťou s najvyšším obratom je výrobca radiátorov ústredného kúrenia Korad Radiators. Počiatky výroby tejto spoločnosti pritom siahajú ešte do roku 1968.

Tento podnik, ktorému bol konkurz vyhlásený súdom z Košického kraja, zamestnával od 50 do 99 pracovníkov a dosahoval obrat od šiestich miliónov do desiatich miliónov eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.

Podľa posledných dostupných údajov, firma, ktorá dodávala radiátory na Slovensko a do 15 krajín sveta, v roku 2022 skončila v strate 2,27 milióna eur. Ako vlani uviedol portál Košice Dnes, do problémov spoločnosť dostal aj dlhodobo neuhrádzaný záväzok za dodanie plechov v celkovej sume viac ako štyri milióny eur.

Firmu sa nepodarilo zachrániť

O konkurz žiadal veriteľ tejto firmy, ktorá sídli v areáli U.S. Steel Košice, už minulý rok, súd dal ale v lete dlžníkovi šancu na ozdravenie. "Výroba a obchod bežia ďalej a my sme získali čas, aby sme spolu so správcom našli spôsob na uhradenie záväzkov. Každý mesiac budeme predkladať podrobnú správu a čo sa týka budúcnosti spoločnosti, som optimista,“ uviedol vlani pre Denník N konateľ spoločnosti Korad Radiators Bedřich Brabec.

Napriek snahe o záchranu sa však stratovej košickej fabrike nepodarilo vymaniť z dlhov a červených čísel. Podľa údajov z Finstatu, najviac dlhuje Sociálnej poisťovni (vyše 320-tisíc eur), dlhy má aj voči zdravotným poisťovniam (24- a 21-tisíc) a finančnej správe (22-tisíc).