PREDPOVEĎ POČASIA Takmer letné teploty vystrieda prudké ochladenie: Zima sa vráti v plnej sile!

(Zdroj: gettyimages.com)

Výbežok vyššieho tlaku má za následok jarné, až priam letné teploty. Práve vďaka tomuto výbežku je na našom území aj veľmi malá oblačnosť. Tlaková výš sa presúva postupne z Talianska cez Česko a Poľsko a počasie na našom území ovplyvňovala už včera, keď teploty atakovali takmer letné hodnoty. Inak tomu nebude ani dnes, pretože ortuť teplomera vystúpi na takmer 20 stupňov Celzia, informuje imeteo.sk.

Veľtrh Apis Expo v Nitre predstavil najnovšie trendy vo včelárstve (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Najteplejšie bude na západnom Slovensku, kde môžu teploty presiahnuť aj +18 °C, na strednom Slovensku sa budú pohybovať v rozmedzí od +12 do +16 °C, na východnom Slovensku sa budú teploty pohybovať okolo +11 °C. Podľa odborníkov bola predzvesťou týchto teplôt aj pomerne teplá noc, kedy na väčšine Slovenska teplota neklesla pod 3 °C.

Vietor bude fúkať iba veľmi mierny a južný, lokálne s rýchlosťou do 25 km/h, čo bude mať za následok iba posilnenie pocitu tepla. Už o pár dní však nastane poriadna zmena. Podľa odborníkov vystriedajú nadpriemerne vysoké teploty búrky a dokonca aj mrazy, čo môže spôsobiť komplikácie najmä záhradkárom. Zdá sa, že zima ešte nepovedala posledné slovo a môže napáchať škody na už rozkvitnutých ovocných stromoch. Hoci aj v utorok by malo byť pomerne teplo, počasie už zmení charakter, a hrozia prvé búrky. Spôsobí ich stret teplého a studeného vzduchu s odlišnými vzduchovými hmotami.

Chladný vzduch sa k nám presunie od severovýchodu a hoci počas zajtrajšieho dňa ešte teploty na juhozápade môžu atakovať +15 °C, na severe Slovenska už bude chladno. Početné prehánky môžu prerásť do búrok a podobný charakter pretrvá aj nasledujúce dni. Spolu s chladnejším počasím sa vrátia aj mrazy, a to už z utorka na stredu a najmä v údoliach. Noc zo stredy na štvrtok bude ešte chladnejšia a teploty sa budú pohybovať od +1 do -5 °C. Teplejšie bude iba na západnom Slovensku, kde v noci bude do +3 °C.