Ďalší cestný pirát! Po obci pri Trebišove uháňal na audine ako blázon: Dostal poriadne mastnú pokutu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Len včera sme vás informovali hneď o dvoch cestných pirátoch. Jedného z vodičov, ktorý si to uháňal obrovskou rýchlosťou, namerali na úseku diaľnice D1 smer Bratislava. Podľa mužov zákona mal prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 111 km/h. Ďalšieho vodiča sa podarilo policajtom namerať medzi obcami Trnovec nad Váhom a Jatov. Ten si to uháňal mimo obce neuveriteľnou rýchlosťou 163 km/h.

Policajti namerali vodiča, ktorý prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 111km/h (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Na ďalšieho cestného piráta upozornila dnes košická polícia. Ten tokrát si to vodič uháňal priamo po centre obce. "V obci Rád Hrušov v okrese Trebišov policajti "namerali" vodiča, ktorý so svojim autom uháňal rýchlosťou až 117 km/hod," poznamenali muži zákona. Kvôli jeho zbesilej jazde musel poriadne siahnuť do vrecka. Jeho nezodpovednosť o totiž stála 800 eur.