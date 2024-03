Láka vás dovolenka v Európe či tropickom raji? Pri výmene peňazí sa nenechajte okradnúť! Náš KVÍZ vám pomôže

(Zdroj: Getty Images, Topky)

BRATISLAVA – Zima sa pomalý končí a s príchodom teplých jarných a letných dní začne dovolenková a turistická sezóna. Pri ceste do zahraničia nie je na zahodenie mať vo vreckách zopár drobných. Či už v zahraničí navštívite miestnu reštauráciu, múzeum alebo sa rozhodnete pre posedenie pri káve v úzkych uličkách historických miest, nie všade vám pomôže platobná karta. Pri výmene peňazí sa však nenechajte oklamať. Ako dobre poznáte výmenné kurzy v okolitých krajinách či ďalekej cudzine? To, či by ste pri výmene neprerobili, zistíte v našom kvíze.