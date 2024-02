AKTUÁLNE Brutálne FOTO z miesta nehody! Len 20-ročný chlapec vpálil do stromu: Cesta je neprejazdná

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

KEŽMAROK - Záchranné zložky aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode na ceste medzi Kežmarkom a obcou Rakúsy. Podľa našich informácií mal len 20-ročný vodič vpáliť do stromu. Cesta je neprejazdná.

Vážna dopravná nehoda sa stala dnes poobede v smre od Kežmarku do obce Rakúsy. Podľa našich informácií tam mal vpáliť do stromu len 20-ročný vodič. Auto bolo po nehode úplne zdemolované a len zázrakom vyviazol živý.

Informáciu potvrdila aj policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. "Vodič osobného vozidla počas jazdy v smere od Kežmarku do obce Rakúsy z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovku a narazil do stromu. Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Vodič bol z dôvodu zranení prevezený do nemocnice. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania," poznamenala pre topky.sk. Cesta je v danom úseku momentálne neprejazdná.

(Zdroj: FB/Dopravný servis - okres PP, KK, SN)