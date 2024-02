Najväčší zamestnávateľ na východe príde o stovky miliónov! Čo to znamená pre US Steel Košice? TOTO je dôvod

(Zdroj: TASR/František Iván)

KOŠICE/ BRATISLAVA – Dotácia za stovky miliónov pre jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku visí na vlásku. US Steel Košice môže prísť až o 300 miliónov z balíčka plánu obnovy. Tie boli vyčlenené na transformáciu podniku smerom zelenou cestou, zmena majiteľa však v plánoch robí poriadne medzery. Dnes to vyzerá tak, že dôležité dátumy nestihnú.

archívne video

U. S. Steel Košice rokovalo s ministerstvom dopravy a výstavby SR (Zdroj: TASR - František Iván)

Takto pred rokom úradnícka vláda pod vedením Ľudovíta Ódora odklepla košickým oceliarňam dotáciu vo výške 300 miliónov, ktoré musí spoločnosť vynaložiť na dekarbonizáciu (znižovanie uhlíkovej stopy), vďaka ktorej by mali do budúcna produkovať menej emisií. Peniaze mali slúžiť na výmenu dvoch starých pecí za modernizované elektrické. To však musia stihnúť do začiatku roka 2026, tento dátum však kvôli zmene majiteľa stihnúť nemusia.

Vláda sa dohodla s americkou spoločnosťou U.S. Steel (Zdroj: Miro Vacula)

Ako informuje portál Tv Noviny, masívnu prerábku spomaľuje aj fakt, že US Steel už onedlho prejde do rúk nových majiteľov, tými by mali byť japonská oceliarska spoločnosť Nippo Steel. Na modernizáciu košického závodu tak budú musieť vyčleniť zdroje vo výške 1,5 miliardy, do rúk by sa im mala dostať aj dotácia vo výške 600 mil. eur, práve z ktorej mala polovicu tvoriť čiastka z plánu obnovy. Ak sa dátumy nestihnú, plnú výšku zacvaká štátna pokladnica.

(Zdroj: Getty Images)