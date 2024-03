Exprezident Gašparovič narovinu o najťažšej životnej skúške: Rodine som sa nepriznal! Presunutá operácia pre hokej

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Prišlo to ako blesk z jasného neba. Najťažšie ochorenie, rakovina, si nevyberá - príde bez pozvania, nečakane a všetko obráti naruby. Neobchádza ani známych ľudí a politikov. Svoje by o tom vedel povedať aj exprezident Ivan Gašparovič, ktorý sa v roku 2014 dozvedel, že má rakovinu hrubého čreva. Svoju diagnózu vedel od novembra, no nechcel rodine kaziť najkrajšie sviatky roku, a preto sa im priznal až po novom roku 2015: S odstupom času priznáva, že na toto obdobie nespomína rád.

Archívne VIDEO Exprezident Ivan Gašparovič sa poďakoval za narodeninové priania k jeho jubileu

Exprezident Ivan Gašparovič sa poďakoval za narodeninové priania k jeho jubileu (Zdroj: Facebook/Marek Trubač)

"Ako prezident som precestoval mnoho krajín, no nevidel som z nich nič, kvôli úradným povinnostiam ako hlavy štátu. S manželkou sme sa dohodli, že hneď, ako skončím v úrade, precestujeme všetky krajiny opäť, aby sme videli to, čo sme nestihli. No ale, ani nie mesiac po skončení druhého obdobia ako prezidenta Slovenskej republiky mi lekári povedali, že to so mnou je nedobré a že mám národ," priznal exprezident pre Topky.sk. Ako uviedol, v tom čase sa necítil vôbec zle. Keď sa so svojou diagnózou priznal rodine, podľa jeho slov začalv dome chaos.

"Syn začal kričať, aby som išiel ihneď k lekárovi, aj keď som hovoril, že nikde nejdem. Nakoniec ma presvedčili a k lekárom som išiel. Musel som podstúpiť chemoterapiu a následne ma chceli operovať. Keď som sa lekárov spýtal, prečo, keď operácia sa robí až po rádioterapii a chemoterapii. Lekári v konzíliu mi ale vysvetlili, že ide o nové metódy, kedy sa prv zabijú zlé bunky a operácia vtedy môže byť ľahšia. Ale po operácii pokračujú ďalšie kolá terapie," povedal. Aj keď mu lekári naplánovali operáciu na máj, exprezident Gašparovič chcel, aby ho operovali až v júni. Dôvodom bolo, že v tom čase sa konali majstrovstvá sveta v hokeji v Česku a chcel sa ich zúčastniť. A tak sa aj stalo.

"Zaplať pán Boh, všetko dopadlo dobre. Síce som rapídne schudol, ale všetko je na dobrej ceste. Z našich plánovaných ciest, aj keď som manželke viac, ako dlžný, nakoniec ale nebude nič. Jej sa už do takých diaľok nechce ísť a mne sa samému cestovať nechce," uzatvoril Gašparovič.