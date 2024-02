Reakcie politikov na definitívne rozhodnutie prezidentky: TOTO spraví s novelou Trestného zákona!

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško, Ján Zemiar)

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu Trestného zákona, obracia sa na Ústavný súd (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezidentka Čaputová sa definitívne rozhodla, ako bude postupovať pri schválení či neschválení kontroverznej novely Trestného zákona, ktorá prešla parlamentom ešte vo štvrtok (8. februára). Rozhodla sa zákon podpísať a následne sa chce obrátiť na Ústavný súd SR, ktorý má o jeho zákonnosti definitívne rozhodnúť.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tento krok kvitujú najmä opoziční poslanci. „Správne, pani prezidentka! Nie je dôvod myslieť si, že by vládna koalícia zobrala do úvahy argumenty pani prezidentky, ktoré by uviedla vo svojom vete. Preto je podpísanie novely Trestného zákona a obrátenie sa na ústavný súd logickým a správnym rozhodnutím,“ napísal na sociálnej sieti poslanec SaS Ondrej Dostál.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Ivan Korčok má vo veci novely jasno!

Krokov prezidentky sa zastal aj bývalý šéf rezortu zahraničia a jeden z dvoch favoritov nadchádzajúcich prezidentských volieb Ivan Korčok. „Prezidentka Zuzana Čaputová posiela trestný zákon na Ústavný súd, využíva tak svoju kompetenciu a zároveň zaujíma jasný postoj k zásadnej veci pre občanov - zlý zákon, ktorý ďalej deformuje spravodlivosť v našej krajine v prospech páchateľov trestnej činnosti,“ uviedol v stanovisku.

„Práve teraz majú občania možnosť vidieť, na čo máme hlavu štátu. Toto je príklad rovnováhy moci, o ktorej hovorím a ktorej predseda Hlasu nechce rozumieť. Rovnováhy v čase, keď vládnuca moc pošliapava legislatívny proces, keď vychyľuje trestnú politiku tak, že slúži jej záujmu a nie občanom,“ dodáva Korčok.

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

„Skúsme si teraz spolu predstaviť, či by Peter Pellegrini bol schopný vo funkcii prezidenta zastať sa občanov, konať nezávisle a bez príkazov, ako to od prezidenta chce naša ústava. Presne o toto pôjde vo voľbách, o nezávislosť prezidenta a o rovnováhu. Nie o šírenie prázdneho hesla pokoja, pod ktorým sa budú diať takéto veci,“ kritizuje svojho oponenta v prezidentských voľbách.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Čaputová ide proti záujmom ľudí, odkazuje Hlas-SD

„Prezidentka Slovenskej republiky pri novele trestného zákona uprednostnila politický postoj pred záujmami ľudí. Pridala sa k strašeniu slovenskej verejnosti, ktoré už tri mesiace predvádza opozícia a jej vystúpenie nemožno vnímať inak, ako v kontexte blížiacich sa prezidentských volieb, v ktorých zjavne má svojho favorita,“ uviedla na margo prezidentkinho rozhodnutia strana Hlas-SD.

„Svojím postupom znemožnila prezidentka Národnej rade prípadnú opravu ustanovení, ktoré by mohli priniesť vyšší pocit bezpečnosti ľudí, zneistených neustálym strašením a zavádzaním zo strany opozície. Preto HLAS bude aktívne konať, aby slovenskí občania boli nielen chránení zákonom, ale mali aj pocit dôvery a bezpečnosti vo vlastný štát. Napriek jej opakovaným vyjadreniam, že novelu trestného zákona vráti na prerokovanie parlamentu, sa prezidentka rozhodla novelu trestného zákona podpísať. Ľudia tomuto postoju nemôžu rozumieť inak, ako že hlava štátu s touto novelou súhlasí,“ dodali v oficiálnom stanovisku.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Progresívne Slovensko stojí za prezidentkou

Lídri opozície - strana Progresívne Slovensko súhlasia s postupom a rozhodnutím prezidentky Zuzany Čaputovej vo veci novely trestného zákona. Podľa ich predsedu Michala Šimečku tým hlava štátu ukázala, že kladie dôraz na hodnoty právneho a demokratického štátu.

Strana PS chce pritom postupovať podobne, a tak rovnako ako prezidentka plánujú podanie kontroverznej novely na Ústavný súd, čo majú v pláne v priebehu budúceho týždňa. Podľa PS sú kroky prezidentky, ku ktorým sa dnes rozhodla jedinou cestou k tomu, aby sa schválenie kontroverznej novely zastavilo.

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Rozhodnutie prezidentky kvituje aj SaS

„Myslím si, že je dobrým rozhodnutím umožniť Ústavnému súdu včas rozhodovať o otázke súladu tohto zákona s Ústavou. Aby včas zachránil spravodlivosť pre poškodených a obete trestných činov. Je to jediná cesta, ako môžeme včas zabrániť tomu, aby tento hanebný zákon vstúpil do účinnosti. Osobne som presvedčená, že tento hanebný Trestný zákon má v sebe mnoho úskalí pre spravodlivosť a je tam veľa dôvodov nielen pre pozastavenie účinnosti, ale aj pre samotné rozhodnutie, že tento zákon je v rozpore s Ústavou a mal by byť zrušený,“ povedala bývalá šéfka rezortu Mária Kolíková (SaS).

Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa podpredsedu a horúceho favorita na budúceho šéfa strany Branislava Gröhlinga si Čaputová zvolila cestu rozumu a spravodlivosti. „Premiér Fico na ňu tlačil, aby zákon vetovala, lenže to by pomohlo iba jemu. Vetovaný zákon by sa totiž vrátil do parlamentu a bol by schválený tesne pred vstupom do platnosti, čo znamená, že Ústavný súd by ho nestihol posúdiť ani zastaviť. Prezidentka mu svojím podpisom dáva dostatok času na preverenie zákona. Toto je momentálne to najlepšie riešenie,“ uviedol.

Smer ju bude síce podľa neho kritizovať, pretože prekazila plány im, ale aj kriminálnikom. „Urobila ale dobre. Hovoríme o zákone, ktorý radikálne znižuje tresty zločincom a skracuje premlčacie doby, a to aj pri znásilnení. Páchatelia sa vďaka nemu nedočkajú trestu a obete sa nedočkajú náhrady škody. Takýto zákon nikdy nemal byť schválený. Vládni poslanci ale rozhodli a na ťahu je Ústavný súd,“ uviedol Gröhling.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)