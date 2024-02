Prieskum odhalil, ako by parlament vyzeral dnes: TÁTO strana by si ani nepískla! Prvá trojka by zamiešala kartami

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Len prednedávnom naša vláda zhodnotila prvých 100 dní strávených vo svojich úradoch. Ako by sa však voliči rozhodli po udalostiach, ktoré slovenskou politikou otriasali od septembrových volieb? Najnovšie témy posilnili dvoch najsilnejších hráčov, mimoparlamentné strany ani krajná pravica by si vo voľbách ani nepískli. V parlamentných laviciach by nesedel ani jeden zo silných hráčov. Takto by rozhodli voliči podľa prieskum Agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane.

Pokiaľ by sa parlamentné voľby konali v polovici februára, rozloženie síl v Národnej rade SR by dnes vyzeralo výrazne inak. Liberálne krídlo pod záštitou Progresívneho Slovenska by s odstupom štyroch mesiacov výrazne posilnilo, väčšiu podporu by získal aj vládny Smer-SD.

Na prvom mieste by sa umiestnil Smer so ziskom 24% všetkých rozhodnutých voličov, druhé miesto by obsadilo Progresívne Slovensko, ktorému by svoju dôveru odovzdalo, o čosi menej, 22,6% respondentov. Opýtaný by sa tak rozhodli aj pre stranu Hlas-SD, ktorá by so 14,5% obsadila 3. miesto.

Cez parlamentné brány by prekorčuľovalo aj KDH so ziskom 8,2%, SaS, ktorá vzrástla na 6,2% a SNS so ziskom 5,3% hlasov opýtaných. Za bránami parlamentu by napokon zostala Matovičova koalícia SLOVENSKO, ktorá by vo voľbách získala len 6%, Maďarská aliancia so ziskom 4,6% a aj Republika (3,7%), Kollárova Sme rodina (2,8%) či odídenci z bývalého hnutia OĽaNO Demokrati, ktorým by svoju dôveru prejavilo len 1,5% respondentov.

Kreslá v parlamentných laviciach by posilnili najmä Smer a Progresívne Slovensko

Podľa týchto výsledkov prieskumu by vedúci Smer obsadil 45 parlamentných kresiel, Progresívne Slovensko by obsadilo 42 kresiel a 3. Hlas-SD by obsadil 27 poslaneckých kresiel. Spolu s SNS, ktorá by získala 10 mandátov by tak dnešná vládna koalícia Smer-SD/ Hlas-SD/ SNS nabrala na sile s počtom 82 mandátov.

Strana SaS by tak v parlamente obsadila 11 kresiel a strana KDH, ktorá by bola treťou najslabšou parlamentnou stranou by zasadla na 15 kreslách.

