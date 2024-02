Železnice nasadili vlaky za 77 miliónov eur: Už pri skúškach došlo k nehode, zdemolované ostali dve súpravy!

(Zdroj: ZSSK)

NOVÉ ZÁMKY/ BRATISLAVA – Slovenské železnice predstavili na západnom Slovensku nové a moderné vlakové súpravy, do ktorých investovali desiatky miliónov eur. Už v priebehu skúšobnej prevádzky sa však podarilo zdemolovať dve z nich. Prezradíme vám, čo sa stalo.

archívne video

Železnice k výročiu vypravili na koľajnice pojazdnú galériu (Zdroj: Dromedár / Pavol Urbánek)

„Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pokračuje v modernizácii svojej flotily. Dnes 15. februára 2024 o 10:30 na železničnej stanici v Nových Zámkoch vypravila za účasti zástupcov Ministerstva dopravy SR, vedení spoločností Stadler a ZSSK a, samozrejme, cestujúcich prvú zo štyroch nových dvojposchodových jednotiek typu KISS do ‚ostrej‘ prevádzky. Aj ďalšie dve nové moderné jednotky KISS odviezli dnes svojich prvých cestujúcich. Všetky tri jazdia na vysoko-frekventovaných tratiach západného Slovenska, z Bratislavy do Trenčína a do Nových Zámkov,“ informovali slovenské železnice.

(Zdroj: ZSSK)

Súpravy, ktoré majú šesť vozňov s celkovou dĺžkou 158 metrov a kapacitou až 611 sediacich cestujúcich sú vybavené moderným a technicky vyspelým informačným systémom. Sú vybavené akustickým systémom, vizuálnym systémom, Wi-Fi pripojením, kamerovým systémom či dokonca systémom na počítanie množstva cestujúcich vo vozňoch. Ohrev či klimatizácia sú dnes už taktiež samozrejmosťou.

(Zdroj: ZSSK)

Prvé súpravy za milióny sú už v rukách mechanikov

Súpravy sa podarilo obstarať v celkovej hodnote 76 950 000 eur cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra, pričom prvé tri súpravy s prevádzkovou rýchlosťou 160 km/h už dnes prešli prvou skúškou „na ostro“. Poslednú- štvrtú súpravu by mali na slovenské železnice dodať najneskôr v novembri 2024.

(Zdroj: ZSSK)

Ešte v priebehu minulého leta však došlo k nehode, ktorá rozhodne nebola lacným špásom. Pri skúšobných jazdách totiž došlo ešte 18. júla 2023 k nehode, dve súpravy sa pritom značne poškodili. Aj keď sa vďaka náhradným dielom podarilo jednu súpravu opraviť, druhá dopadla o čosi horšie. Náročná oprava si vyžaduje z časti novú výrobu.

(Zdroj: ZSSK)