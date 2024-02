Policajti po brutálnom zásahu voči vodičovi zo Žiliny: Vysvetľujú svoje konanie! TOTO sú ich argumenty

(Zdroj: Facebook/Ľudmila Nová)

ŽILINA – Polícia má čo vysvetľovať. Počas víkendu otriasol Slovenskom prípad brutálneho zadržania mladého Žilinčana. Toho v čase, keď bol na ceste smerom zo škôlky, kde vyzdvihol malú dcérku, zastavila polícia a brutálnym spôsobom ho vytiahla z auta, všetko pred zrakom dievčatka. Dokonca mu hrozili zbraňou. To všetko „len“ pre to, že oškrel iné vozidlo. Na adresu policajtov sa po medializácii prípadu strhla vlna kritiky. Tí teraz vysvetľujú, prečo konali tak, ako konali.

Na celý prípad upozornila koncom minulého týždňa manželka vodiča. „Môj manžel dnes pravdepodobne oškrel auto pánovi na Jarnej ulici pred škôlkou, kde bol vyzdvihnúť dcéru. Nič nezaregistroval (rozumej: žiaden zvuk, ani spätý náraz ani nič...). Pán samozrejme oprávnene zavolal policajtov, nakoľko si myslel, že manžel spôsobil škodovú udalosť a odišiel z miesta nehody. Policajtom vysvetlil do telefónu, že mu oškrel predný nárazník,“ uviedla.

Zásah voči vodičovi v Žiline (Zdroj: Facebook/Žilina - Staré Mesto, Hliny I-IV, L.S.)

To, čo nasledovalo, je zachytené na videu. Policajti muža počas jazdy autom zablokovali, zastavili, vytiahli z auta a zhodili na zem. „Podotýkam, že naňho mierili zbraňou, celého ho premočili, nasadili mu putá a vôbec ho nepočúvali, že nevie o čo sa jedná a že má v aute malé 3-ročné dieťa,“ pokračovala manželka, ktorá sa okrem príspevku na sociálnej sieti rozhodla zverejniť aj manželove fotky po zásahu polície. „Za manželom išli policajti presne 250 metrov, sú na to svedkovia! Sirény na videu, ktoré počuť od začiatku, sú hasiči! Každý komentár typu ´bohvie´ ako dlho pred nimi utekal a nezastavil na znamenie, budem mazať z dôvodu, že tu nebudem presviedčať konšpirujúcich, ktorí pri tom ani vzdialene neboli ani nás nepoznajú, že môj manžel nie je zločinec- takým prajem len aby si to sami zažili, potom pokecáme,“ odkázala ešte na záver.

(Zdroj: Facebook/Ľudmila Nová)

Polícia musí svoje konanie vysvetlovať

Prípad okamžite vzbudil silnú odozvu verejnosti a bol medializovaný. Polícia v pondelok popoludní nakoniec zverejnila k prípadu kompletné informácie. “Minulý týždeň vo štvrtok približne o 16:30 hod. volal na tiesňovú linku 158 oznamovateľ, že na ulici Jarnej v meste Žilina došlo k dopravnej nehode a vodič, ktorý ju spôsobil, z miesta nehody uniká. Uvádzal, že unikajúce vozidlo prenasleduje a niekoľkokrát zopakoval, že páchateľ z miesta nehody unikol, pretože si je vedomý svojho konania. Zmätočne informoval o správaní sa vodiča a uvádzal ulice, po ktorých za prenasledovaným vozidlom prechádza,“ vysvetlili.

(Zdroj: Facebook/Ľudmila Nová)

Zasahujúci policajti vraj pracovali s informáciami, ktoré mali v tej chvíli k dispozícii. „Operačný dôstojník preto nič nepodcenil a udalosť ihneď oznámil policajným hliadkam. V krátkom čase dve hliadky unikajúce vozidlo zastavili a policajti vykonali služobný zákrok,“ uviedli. Podľa ich slov to, že sa vo vozidle za tmavými fóliami na oknách nachádzalo aj dieťa, zistili až po vykonaní služobného zákroku. Do jeho vykonania túto informáciu policajti nemali. „Preto hneď, ako im bola táto skutočnosť oznámená, vodičovi umožnili s dieťaťom komunikovať. Po vykonaní potrebných úkonov vodiča odovzdali kolegovi z okresného dopravného inšpektorátu k riešeniu dopravnej nehody,“ dodali.

(Zdroj: Facebook/Ľudmila Nová)

„Z taktického hľadiska zakročovali voči vodičovi, ktorý podľa tvrdenia oznamovateľa úmyselne ušiel z miesta dopravnej nehody. Z praxe môžeme uviesť, že ide zvyčajne o vodičov pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prípadne o páchateľov trestnej činnosti, ktorí unikajú z miesta činu, na kradnutom vozidle, majú pri sebe omamné a psychotropné látky alebo zbrane v nelegálnej držbe,“ vysvetlili. „Použitie donucovacích prostriedkov nadriadený zasahujúcich policajtov vyhodnotil ako zákonné. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline napriek tomu nariadil vykonanie kontroly. Tá preveruje zákonnosť, oprávnenosť a mieru intenzity služobného zákroku. Ale aj komunikáciu operačného strediska s oznamovateľom a zasahujúcimi hliadkami. S vodičom, voči ktorému bol vykonaný služobný zákrok, sa žilinský krajský riaditeľ stretne v priebehu zajtrajšieho dňa,“ dodali.