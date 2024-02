Na niektorých miestach Slovenska má v sobotu silnejšie fúkať: Hrozia aj povodne

Ilustračné foto (Zdroj: Unsplash/Richard Horne)

(Zdroj: shmu.sk)

Výstraha pred vetrom platí do 19.00 h pre okresy Senica, Skalica, Malacky a Bratislava. SHMÚ upozornil aj na vietor na horách. Vydal výstrahu pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad a väčšinu Žilinského kraja. Trvať by mala do polnoci.

archívne video

V Ružinove fúka silný vietor a sneží (Zdroj: TASR/ Martina Kriková)

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí v okresoch Michalovce, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Prvý stupeň zase v okresoch Snina, Sobrance, Humenné, Trebišov bez Roňavy, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Martin, Turčianske Teplice a Žilina - Rajčanka.

(Zdroj: shmu.sk)