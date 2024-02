Slovákov vo veľkom trápia výpadky liekov: Chýbajú dôležité antibiotiká! Môže byť aj horšie, upozorňujú odborníci

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Chorých pribúda, stále viac detí cýba v školách a mnohé školské zariadenia sa preto rozhodli pred víkendom nariadiť riaditeľské voľno. Rodičia, no ale aj dospelí, sa ale v súčasnosti potýkajú aj s ďalším problémom - a tým sú výpadky liekov. Našťastie, výpadky nie sú takého rozsahu, ako minulý rok. No s antibiotikami je globálny problém.

Výpadky liekov v súčasnosti nie sú ničím výnimočným. Problémy s nedostatkom niektorých liekov prehĺbila pandémia koronavírusu a veci sa nezlepšili ani po jej konci. Viaceré lieky nie sú dostupné do dnes a v súčasnosti, keď chorých pribúda, je čoraz viac liekov nedostupným. Medzi nimi aj antibiotiká, či lieky pre deti.

Pred pár dňami potvrdila Slovenská lekárnicka komora kontinuálny výpadok viacerých liekov. Stalo sa tak po komunikácii s farmaceutmi. Našťastie však výpadky nie sú také rozsiahle, ako minulý rok, kedy sa napríklad nedali zohnať viaceré lieky proti horúčke pre malé deti. V súčasnosti by, najmä v prípade liekov pre deti, mali byť k dispozícii náhrady s rovnakou účinnou látkou, no od iného výrobcu. Potvrdila to riaditeľka úradu lekárnickej komory Lenka Vasiľová. Informoval o tom portál sme.sk.

„Aktuálne mnohé z výpadkov je možné riešiť substitúciou za liek rovnakého zloženia od iného výrobcu. Keďže však stúpa chorobnosť na respiračné ochorenia, ťažko povedať, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej," uviedla.

Viaceré antibiotiká

Komora momentálne eviduje výpadok lieku betahistín u všetkých výrobcov. Ten sa používa sa pri ochoreniach nervovej sústavy spojených so závratmi či poruchami koordinácie pohybov. Výpadok však evidujú aj v prípade viacerých skupín antibiotík, ako sú ušné a očné kvapky s obsahom ofloxacínu, očné, ušné a nosové kvapky s obsahom neomycínu a bacitracínu, očná masť s obsahom neomycínu a bacitracínu, očná masť a očné kvapky s obsahom septonexu. Antibiotiká s obsahom doxycyklínu chýbajú všetky.

„Evidujeme tiež výpadky u antibiotík, ktoré sa používajú u detí pri sínusitídach, bronchitídach, otitis media a iných infekciách mäkkých tkanív," uzavrela riaditeľka úradu Slovenskej lekárnickej komory.