SNS rozladila neschopnosť systémovo riešiť bezprecedentnú obštrukciu, uviedol Roman Michelko

BRATISLAVA - Koaličnú SNS rozladila neschopnosť systémovo riešiť bezprecedentnú obštrukciu. Uviedol to poslanec SNS Roman Michelko. Zároveň potvrdil slová predsedu strany Andreja Danka, že SNS zostane v koalícii. Vzťahy medzi SNS a predsedom parlamentu, lídrom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim sú podľa neho napäté, chladné, ale nie také, aby koalíciu deštruovali.

"Neschopnosť systémovo riešiť bezprecedentnú obštrukciu nás rozladila. Som absolútne presvedčený, že tak, ako to vadí nám, to vadí smeráckym aj hlasáckym poslancom. Nie celkom chápem, prečo Pellegrini takto váha, lebo je úplne jednoznačné, že s tým treba niečo robiť," skonštatoval Michelko. Riešenie vidí aj v úprave rokovacieho poriadku, na ktorú apeluje Danko. Danko v pondelok (29. 1.) kritizoval Pellegriniho, že reformovať rokovací poriadok nechce, označil to za alibizmus.