Dieťaťu treba pred vysvedčením povedať, že mu nebude vynadané, upozornila psychologička

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/František Iván)

BRATISLAVA - Rodičia by mali dieťaťu dopredu povedať, že ak prinesie na vysvedčenie horšie a zlé známky, nebudú mu nadávať a to, čo mu sľúbia, aj dodržia. Uviedla to psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková v súvislosti s polročným vysvedčením, ktoré sa odovzdáva na budúci týždeň.