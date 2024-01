Prvé prekvapenie predvolebných prieskumov! Tento kandidát sa doťahuje na hlavných favoritov: Odkaz politológa

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Pixabay)

archívne video

Štefana Harabina zadržala NAKA! Obvinili ho zo schvaľovania trestného činu a extrémizmu (Zdroj: Topky/Maarty)

Najhorúcejšími kandidátmi na víťaza prezidentských volieb sú dnes dobre známe tváre. Bývalý premiér a súčasný predseda parlamentu, a zároveň šéf strany Hlas-SD kráľoval prieskumom ešte skôr, ako svoju kandidatúru vôbec oficiálne hodil do pléna a svoju pozíciu si, zatiaľ, aj naďalej drží.

(Zdroj: TASR/Martin Baumann, Jaroslav Novák)

Stabilnou dvojkou, ktorá padla do oka najmä prozápadnému a liberálnejšiemu voličovi sa stal bývalý šéf rezortu zahraničia a dlhoročný diplomat Ivan Korčok. Tí, ktorým ani jeden z týchto kandidátov nezahral na strunu však svoj hlas pravdepodobne hodia pronárodnému kandidátovi a dlhoročnému sudcovi Štefanovi Harabinovi.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Práve jemu posledné prieskumy udeľujú preferencie, ktoré oproti posledným dňom raketovo vzrástli. Podľa prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na Hrane sa tak Harabin ocitol na 3. mieste o ziskom 8 percentuálnych bodov. Ešte väčší úspech v prvom kole prezidentských volieb mu predpovedá NMS Market Research Slovakia, podľa ktorých by tak mohol inkasovať až 11% všetkých hlasov.

(Zdroj: Infografika Topky/ NMS Market Research Slovakia)

Do kampane veľa neinvestuje: Takto jeho rast zdôvodnil expert

Ako informuje portál Nový Čas, zatiaľ čo vo voľbách 2019 investoval do kampane po celom Slovensku nemalé zdroje a pri každej ceste sa na vodičov z bilbordu pozerala jeho tvár, v tomto volebnom období vkročil do predvolebnej kampane v čosi skromnejších pomeroch.

Politológ Radoslav Štefančík to však povedal jasne. „Myslím si, že pán Harabin oslovuje tú skupinu ľudí, ktorá mu momentálne vyjadruje sympatie. Vyzerá to tak, že tých osem percent je tá podpora, ktorá mu zostala z pôvodnej podpory. V jeho prípade by som teda prílišným optimistom nebol,“ uviedol pre portál. Dodáva, že percentuálne množstvo Harabinovych voličov by však vo voľbách na dvojcifernom čísle neočakával.

(Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)