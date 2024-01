Výbor k okolnostiam nehody Andreja Danka nebol uznášaniaschopný

(Zdroj: TASR/ Jakub Kotian, Pavol Zachar, Topky/ Vlado Anjel)

Solák novinárom následne povedal, že sa nemôže k vyšetrovaniu danej veci vyjadrovať. Vyšetrovanie sa však podľa jeho slov chýli ku koncu. "Nemôžeme nič zverejniť, pokiaľ nebude uzavreté vyšetrovanie," dodal.

Predseda výboru Tibor Gašpar (Smer-SD) upozornil, že brannobezpečnostný výbor by sa nemal zaoberať živými trestnými vecami, keďže poslanci nemôžu vstupovať do konania a nie je to podstatou kontrolnej činnosti výboru. Podpredseda výboru Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenul, že zvolať výbor aj k živým veciam je štandardná vec, ktorá sa diala aj v minulých volebných obdobiach.

"Ak to boli citlivé veci, tak sa zatvorenými dverami, ale k živým veciam sa zvolávali výbory bežne," povedal novinárom. Existuje podľa neho podozrenie, že polícia nemá rovnaký meter na bežných občanov a na vysokých vládnych predstaviteľov. To, že výbor nebol uznášaniaschopný, bol podľa neho zámer koalície, keďže na výbor neprišli najmä koaliční poslanci.

Chceli počuť vysvetlenie

Krúpa ozrejmil, že na výbore chceli počuť vysvetlenie, ako polícia postupuje vo vyšetrovaní nehody. Jej okolnosti totiž vyvolávajú otázniky z hľadiska Dankovho správania aj postupu polície. Na výbore sa podľa Krúpu chceli rozprávať s políciou o tom, ako polícia bežne postupuje v takýchto prípadoch a ako sa odlišujú od prípadu Danka. Opozícii takisto prekáža, že sa nezverejnili kamerové záznamy z nehody.

K dopravnej nehode došlo 11. januára večer v bratislavskej Dúbravke. Danko mal podľa svojich slov dostať šmyk a naraziť do semafora. Po príchode hliadky sa na mieste nenachádzal. Dychovej skúške sa podľa polície podrobil v piatok popoludní. Mala negatívny výsledok. Danko sa za incident ospravedlnil a deklaroval, že škodu zaplatí.

Solák nariadil kontrolu postupu policajtov

Spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) avizovali, že po ukončení zverejnia detaily vyšetrovania nehody aj kamerové záznamy. Bratislavská krajská prokuratúra minulý týždeň informovala, že kamerové záznamy nateraz nie je možné zverejniť, "aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania". Solák v utorok povedal, že toto rozhodnutie treba rešpektovať. Opozícia sa pokúšala Danka minulý týždeň odvolať z funkcie. Mimoriadna schôdza o jeho odvolávaní sa napokon nekonala, pretože poslanci neschválili jej program.