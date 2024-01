Brutálna vražda! Svoju expriateľku dobodal a potom podpálil: Nečakané priznanie na súde

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Prípad sa stal ešte vlani v jednom z rodinných domov v obci Ptrukša v okrese Michalovce. 6. mája 2023 mal päťkrát bodnúť 63-ročný Vladimír 48-ročnú ženu. Následne ju odvliekol do zadnej časti rodinného domu, kde jej telo polial benzínom a zapálil. Pri požiari došlo k výbuchu. Žena utrpela zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahla. Muža museli s popáleninami hospitalizovať do jednej z košických nemocníc.

V pondelok sa muž postavil pred súd, informovali tvnoviny.sk. Za jeho čin mu hrozí 20 až 25 rokov za mrežami až doživotie. V pondelok (22. 10.) sa muž k skutku nečakane priznal, z čoho ostal prekvapený aj jeho obhajca. Ako dodáva TV Markíza, rodina nebohej ženy je z toho stále v šoku. Muž sa vraj nedokázal vysporiadať s ich rozchodom. O výške trestu by mal súd rozhodnúť budúci mesiac.