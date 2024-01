Všeobecní lekári by mohli pacientov objednávať k špecialistom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Všeobecní lekári by po novom mohli pacientov objednávať k lekárom špecialistom. Vyplýva to zo stanoviska Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pre TASR. To aktuálne pracuje na službe eObjednanie.