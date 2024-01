Riadenie pandémie bude preverovať antivaxer a konšpirátor! Vláda menovala za splnomocnenca Petra Kotlára

Peter Kotlár (Zdroj: Getty Images, Topky/ Vlado Anjel)

"Úlohou novovymenovaného splnomocnenca bude plniť koordinačné úlohy zamerané na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 - 2022," vysvetlil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý návrh na rokovanie predložil.

V predkladacej správe menovanie splnomocnenca zdôvodnil procesom manažovania pandémie, ktoré podľa Fica charakterizovalo zlyhávanie ochrany základných práv a slobôd. "Počas obdobia dvoch rokov pandémie sa tvorba protipandemických opatrení, ako aj kontrola ich zákonnosti vymkla štandardnej kontrole: prebiehala mimo riadnych legislatívnych procesov a mimo riadnej súdnej kontroly," uviedol v materiáli. Kotlárovou úlohou bude preto tiež zaistiť, aby sa "podobné zlyhania štátu" už neopakovali.

Kotlár nespĺňa odborné ani morálne požiadavky na vyšetrovanie pandémie, tvrdí KDH

Poslanec parlamentu Peter Kotlár (SNS) nespĺňa odborné ani morálne požiadavky na vyšetrovanie pandémie ochorenia COVID-19. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na jeho menovanie za splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie. Kotlára označilo za konšpirátora. Kresťanskí demokrati poukázali na to, že v súčasnosti by sa niektoré veci pri manažmente pandémie robili inak, no v nepripravenej krajine v roku 2020 sa podľa nich spravilo pre pacientov maximum.

Zároveň súhlasia, aby sa Slovensko ku pandémii vrátilo, no má vyvodiť závery, ktoré ho pripravia na krízové situácie podobného druhu v budúcnosti. Od kabinetu Roberta Fica očakávajú aj prípadných kompetentných splnomocnencov. "Slovensko nepotrebuje na vyšetrovanie pandémie pána Kotlára, ktorý ide skúmať prítomnosť nanočastíc či mikročipov vo vakcínach. Slovensko potrebuje rozbor pandémie a poučenie sa z nej, aby bolo čo najdôkladnejšie pripravené na nové krízy a nové výzvy pri ochrane obyvateľstva," dodal poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH).

Dvořák kritizuje menovanie Kotlára za splnomocnenca pre prešetrenie pandémie

Poslanec parlamentu Oskar Dvořák (PS) nesúhlasí s menovaním poslanca Petra Kolára (SNS) za splnomocnenca vlády pre preverenie manažmentu počas pandémie ochorenia COVID-19. Považuje to za politickú trafiku pre SNS, ktorá poslúži len na to, aby Kotlár aj naďalej šíril dezinformácie. "Kotlár chce prešetrovať zloženie vakcín a so svojou 'sadou mladého chemika' chce konkurovať etablovaným inštitúciám, ako sú Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo Európska lieková agentúra, ktoré už vakcíny preverili a povedali, že sú v poriadku. Taktiež chce preveriť manažment pandémie, ktorého vyšetrovanie už však v súčasnosti prebieha v gescii Generálnej prokuratúry SR," skonštatoval Dvořák.

Známy antivaxer a konšpirátor z TV Slovan

Kotlár sa spolu s jeho kolegyňou, súčasnou ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou dostali do parlamentu na kandidátke SNS aj vďaka relácii TV Slovan, v ktorej dlhodobo diskutujú a preberajú konšpiračné teórie, či potvrdené hoaxy.

Ako píše portál Tv Noviny, cez svoj portál spochybňovali napríklad to, čí šírenie covidu vykazovalo znaky pandémie. „Jediná agenda, s ktorou som ja šiel s prepáčením do tohto egocentrického bordelu, ktorý sa volá slovenská politika, bola agenda politických vrážd a covidového manažmentu. Mojou najväčšou snahou bude vytvorenie špeciálnej vyšetrovacej skupiny, ktorá vyšetrí covidový manažment,“ uviedol Kotlár v rozhovore pre TV Slovan.

