Na severe Slovenska od rána sneží: Komplikácie v doprave! Hlásia skrížené kamióny, TU potrebujete reťaze

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook-Polícia SR)

Denná teplota sa v utorok bude pohybovať od -5 °C do +4 °C, čo značí, že sneh sa na viacerých miestach neudrží, no na severe Slovenska sa ojedinele môžu tvoriť snehové jazyky. Informuje o tom imeteo.sk. Výstrahu prvého stupňu vydal SHMÚ, a týka sa sa takmer všetkých okresov Žilinského kraja. Platí aj pre okresy Brezno, Považská Bystrica, Kežmarok a Poprad. Najintenzívnejšie sneženie sa očakáva do 11.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Viaceré horské priechody pre nákladnú dopravu uzatvárajú

Prvé komplikácie a obmedzenia na cestách sa už vyskytujú najmä na horských priechodoch, ktoré sa pre nákladnú dopravu uzatvárajú. Pezinská Baba je prejazdná iba vozidlá do 7,5 tony, Donovaly, Šútovce a Fačkov sú uzavreté pre vozidlá nad 10 metrov. Aj horský priechod priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov, informuje Stella centrum. Horský priechod Čertovica je v smere na Liptovský Mikuláš uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na priechodoch Besník, Cukmantel, Čertovica, Dargov, Dobšiná, Fačkov, Homôlka, Huty, Javorník, Látky-Prašivá, Makov, Oravská Lesná, Podspády, Príslop, Šturec, Šútovce, Veľké Pole a Vrchslatina sa na vozovke nachádza čerstvý, miestami kašovitý až utlačený sneh od 1 do 2 centimetrov. Na Donovaloch je utlačený sneh do 3 centimetrov.

Silné sneženie znižuje dohľadnosť

Zjazdné sú tiež všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR. Povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na úseku severnej časti diaľnice D1 Liptovský Mikuláš - Pastierske je znížená dohľadnosť na 100 metrov.

Rovnako sú zjazdné aj cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. V hornatejších oblastiach sa na vozovkách miestami nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. V hornatejších oblastiach Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm, na ceste Oravská Lesná - Lokca a v obvode Námestova a Polkanovej je 4 až 5 cm. Cesta II/531 v okrese Brezno je uzavretá pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov.

Pre silné sneženie je dohľadnosť znížená na 50 metrov v lokalite Námestovo, na 100 metrov zase v lokalite Považský Chlmec. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá zase musia mať vozidlá snehové reťaze. V okrese Námestovo treba pre silný vietor rátať s tvorbou snehových jazykov až závejov.

Vodiči hlásia aj nehody

Vodiči hlásia nehodu v stúpaní na Čertovicu z Jarabej, kde sa zrazili dve osobné autá, navyše sa tu šmýka viacero kamiónov. Sú tu neupravené cesty, úsek vodiči hlásia ako neprejazdný. Nehoda sa stala aj v Štrbe, buďte preto opatrní.

#NEHODA Na výjazde zo Štrby na Štrbské Pleso v podjazde popod D1 havarovalo osobné auto; blokovaný je jeden pruh. FOTO: Facebook / Jozef Rusnák pic.twitter.com/4RHtt6DxMd — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) January 16, 2024

Zelená vlna hlási aj skrížené a šmýkajúce sa kamióny medzi Párnicou a Kraľovanmi, vodiči musia rátať s obojsmerným zdržaním. Pred Lúčkami smerom z Kremnice skončilo nákladné auto v priekope, kde vodiči v úseku taktiež upozorňujú na neupravené cesty.

Článok budeme aktualizovať.