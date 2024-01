Exprezident Rudolf Schuster sa dožíva 90-tky: FOTO Gratulovali mu Fico aj Čaputová! Veľké oslavy v Košiciach

Rudolf Schuster v Historickej radnici mesta Košice v deň svojich 90. narodenín (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Rudolf Schuster bol druhým prezidentom Slovenskej republiky a zároveň prvým, ktorého si zvolili občania v priamej voľbe. Inaugurovaný bol 15. júna 1999 a päťročné funkčné obdobie ukončil 15. júna 2004. Pôsobil tiež ako primátor Košíc, počas Nežnej revolúcie v roku 1989 sa stal prvým ponovembrovým predsedom slovenského parlamentu.

Schuster dostal k jubileu pracovňu v Historickej radnici mesta Košice

Bývalý košický primátor a prezident SR Rudolf Schuster má od štvrtka svoju pracovňu v Historickej radnici v Košiciach. Ako dar mu ju slávnostne odovzdali pri príležitosti jeho 90. narodenín. Zagratuloval mu pritom primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý zároveň vyzdvihol jeho prínos pri obnove tejto budovy i celých Košíc. Miestnosť je nazvaná Schusterovým menom, Polaček dúfa, že ju jubilant obohatí predmetmi, ktoré sú spojené s jeho životom a prácou. Schusterovi na stretnutí k štvrtkovým narodeninám gratulovali aj ďalší bývalí primátori, Zdenko Trebuľa a František Knapík.

Na snímke zľava bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček strihajú pásku počas slávnostného otvorenia pracovne R. Schustera (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Niekdajší prezident na slávnosti pôsobil v dobrej kondícii, hýril vtipom i spomienkami zo svojho života. Pri preberaní darov a oceňovaní priznal dojatie. "Nie som zvyknutý na takéto veci. Mne lepšie padlo, keď ma kritizovali, aj keď sa mi to nepáčilo, ale vedel som, že som v zápale boja, že som niečo robil. Ale toto je taká vec, keď už vidieť, že som penzista, keď som dožil tú deväťdesiatku. Vážim si to, ale nemalo to ešte byť, ja som ešte mladý," povedal novinárom s úsmevom.

Na snímke v popredí bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa zapisuje do kroniky mesta Košice (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Aktívne využívať pracovňu v Historickej radnici sa zatiaľ nechystá. "Videli ste, že je v nej zima? Úradovať tam nebudem, lebo nechcem, aby za mňa platili kúrenie. Ale v lete, keď sa nebude kúriť, možno tu niečo donesiem, pozriem, čo by sa hodilo, musím to konzultovať aj s primátorom," povedal Schuster.

Rudolf Schuster v Historickej radnici mesta Košice (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Primátor Polaček mu ako dar odovzdal aj v koži viazané prvé vydanie knihy o Historickej radnici. "My sme sa rozhodli pánovi prezidentovi darovať kanceláriu, pracovňu, pretože toto je budova, ktorú obnovil, vybudoval. Je to niečo, čo dostalo ducha a život, a ja sa veľmi teším, že prijal takúto výzvu, aby pracovňu rozvíjal a naplnil vecami, ktoré sú jeho srdcu blízke a mohli ich obdivovať aj Košičania," povedal.

Nezabudli na neho ani politici

Bývalému prezidentovi zagratulovala súčasná hlava štátu Zuzana Čaputová. "Energia a vitalita Rudolfa Schustera je obdivuhodná a stále inšpirujúca," zdôraznila v blahoželaní. "Prajem mu z celého srdca najmä pevné zdravie, veľa lásky od najbližších a ešte veľa dobrodružných cestovateľských zážitkov. Všetko najlepšie, pán prezident Schuster," dodala. Prezidentka sa má so Schusterom stretnúť na budúci týždeň v Košiciach. Chystá sa na podujatie, na ktorom má exprezident dostať vyznamenanie od brazílskeho veľvyslanca na Slovensku.

(Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Premiér Robert Fico (Smer-SD) zaželal exprezidentovi ešte veľa aktívnych rokov. "Bravó, pán prezident Schuster, k tvojmu celoživotnému výkonu," napísal Fico na sociálnej sieti, pričom zároveň priznal, že "súperiť s celoživotným elánom a pracovitosťou Rudolfa Schustera je prakticky nemožné".

(Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Predsedu Národnej Rady Petra Pellegriniho teší, že sa exprezident Schuster dožil takého vysokého veku. "Práve on významne prispel k rozvoju našej štátnosti v čase integrácie a Slovensko mu za veľa vďačí. Osobitne si vážim najmä jeho politickú skúsenosť a slušnosť, ktoré sú pre výkon prezidentského úradu tak dôležité," uviedol s gratuláciou Pellegrini.

(Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši želá bývalému prezidentovi Schusterovi pevné zdravie.

(Zdroj: Facebook/Richard Raši)

Veľa zdravia do ďalších rokov života zaželal Schusterovi aj exminister zahraničných vecí a kandidát na prezidenta Ivan Korčok. Zdôraznil, že počas jeho pôsobenia vo funkcii boli okrem iného urobené dôležité kroky v integrácii SR do NATO a EÚ. "Rudolfa Schustera si pamätám z početných ciest v zahraničí, počas ktorých som ho mal možnosť sprevádzať pričom vždy odhodlane zastupoval záujmy Slovenska," dodal na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/Ivan Korčok)

K jubileu Schusterovi zablahoželal aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. "Nech Vám zdravie slúži a nech ste stále plný elánu," poprial cez sociálnu sieť.

(Zdroj: Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)

Predseda mimoparlamentnej strany Aliancia Forró Krisztián označil Schustera za prezidenta, ktorému nerobilo problém prehovoriť aj po maďarsky.

(Zdroj: Facebook/Forró Krisztián)

O týždeň čakajú Schustera v Košiciach veľké oslavy

O týždeň, 11. januára, sa v Národnom divadle Košice uskutočnia oslavy jeho deväťdesiatin za účasti mnohých osobností zo Slovenska aj zo zahraničia. Zúčastniť by sa mala aj prezidentka Čaputová, či predseda NR SR Pellegrini. "Vážený pán prezident, k radu dnešných gratulantov sa pripája aj Národné divadlo Košice," uvádza Národné divadlo na sociálne sieti, ktoré je podľa vlastných slov "nesmierne poctené", že si ho prezident vybral za miesto jubilejných osláv.

Narodil sa nedaľeko Košíc, neskôr sa stal ich primátorom

Rudolf Schuster sa narodil 4. januára 1934 v Medzeve neďaleko Košíc. Na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave vyštudoval v roku 1959 odbor inžinierske staviteľstvo a v roku 1984 obhájil dizertačnú prácu z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach.

Od roku 1960 pracoval v Bratislave na Krajskom poľnohospodársko-projektovom ústave, potom ako asistent v Ústave hydrológie a hydrauliky Slovenskej akadémie vied (SAV). Po návrate do Košíc sa v roku 1962 zamestnal vo Východoslovenských železiarňach (VSŽ) a v roku 1974 začal pracovať na Národnom výbore mesta Košíc.

Prezident SR Rudolf Schuster prevzal 27. apríla v Prezidentskom paláci v Bratislave pamätnú plaketu 10. ročníka Dunajského maratónu so zlatou medailou (Zdroj: TASR/Peter Hudec)

Primátorom Košíc bol prvýkrát v rokoch 1983 až 1986. V roku 1986 ho zvolili za poslanca Slovenskej národnej rady (SNR), do 30. novembra 1989 bol tiež predsedom Krajského národného výboru (KNV) v Košiciach. Od roku 1964 bol členom a neskôr funkcionárom Komunistickej strany Slovenska (KSS).

Vystriedal skompromitovaného Viliama Šalgoviča

Na post predsedu SNR sa dostal počas Novembra '89, keď vystriedal skompromitovaného Viliama Šalgoviča. Funkciu zastával od 30. novembra 1989 do 30. júna 1990. Potom až do marca 1992 pôsobil ako veľvyslanec Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Kanade. Po návrate na Slovensko pracoval do roku 1994 na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave.

Ako nezávislého kandidáta zvolili Rudolfa Schustera v decembri 1994 za primátora Košíc, uspel takisto v komunálnych voľbách v decembri 1998. V tom čase sa podieľal na vzniku Strany občianskeho porozumenia (SOP), ktorej sa stal predsedom a ktorá v parlamentných voľbách 25. a 26. septembra 1998 získala 8,01 percenta hlasov. Schuster získal mandát poslanca Národnej rady (NR) SR a SOP sa stala súčasťou vládnej koalície.

V prezidentských voľbách porazil Mečiara

Zároveň sa uchádzal ako kandidát vládnej koalície o post prezidenta. V prvom kole historicky prvých priamych prezidentských volieb 15. mája zvíťazil so ziskom 47,38 percenta, hlas mu odovzdalo 1.396.950 voličov. V druhom kole porazil Vladimíra Mečiara, keď zaňho hlasovalo 57,18 percenta (1.727.481) voličov a stal sa prezidentom SR. Inaugurovaný bol 15. júna 1999.

Rudolf Schuster 15. júna 1999 podpisuje sľub počas inauguračného ceremoniálu (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Počas jeho funkčného obdobia SR vstúpila do Severoatlantickej aliancie (29. marca 2004), aj do Európskej únie (1. mája 2004).

V roku 2000 jeho život visel na vlásku

V roku 2000 prezident Rudolf Schuster zápasil s vážnym ochorením. Hospitalizovali ho 14. júna 2000 v nemocnici Ministerstva vnútra SR s horúčkami a rozvratom vnútorného prostredia. V kritickom stave ho 28. júna 2000 previezli do Krajinskej univerzitnej kliniky v Innsbrucku.

Tam sa jeho stav začal zlepšovať a 15. augusta 2000 sa vrátil späť do vlasti. "Som rád, že som tieto dramatické chvíle, počas ktorých som bojoval o holý život, prežil. Smrť visela doslova na vlásku," povedal neskôr pre TASR.

Prezident SR Rudolf Schuster 17. februára 2003 v Prezidentskom paláci v Bratislave vypísal na 16. a 17. mája referendum o vstupe SR do Európskej únie (Zdroj: TASR/Štefan Puškáš)

Schuster je aj spisovateľ, držiteľ viacerých ocenení a rád cestuje

Schuster je autorom viac ako 30 kníh, rozhlasových pásiem, scenárov k dokumentárnym filmom, režíroval televízne cestopisné dokumenty. Vo svojom rodnom Medzeve si v novembri 2001 zriadil malé súkromné filmové múzeum. Známa je jeho záľuba v cestovaní.

Rudolf Schuster je držiteľom viacerých domácich a zahraničných ocenení i čestných doktorátov. Najvyššie vyznamenanie Sudetonemeckého krajanského spolku - Európsku cenu Karola IV. - mu udelili 11. júna 2011. Titulom čestný občan (Civis honoris causa) ho ocenila 11. septembra 2016 Debrecínska univerzita. V tom istom roku mu v Macedónsku na pôde Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Bitole udelili čestný doktorát. Minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský mu 29. júna 2023 udelil Medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu.

Novoročný prejav na rok 2003 prezidenta SR Rudolfa Schustera (Zdroj: TASR - Štefan Puškáš)

S manželkou Irenou vychovali syna Petra a dcéru Ingrid. Irena Schusterová zomrela 24. mája 2008 vo veku 70 rokov po srdcovej príhode. Ako vo štvrtok spomenul, k jeho súčasným aktivitám patrí písanie "primátorských príbehov" z minulosti Košíc pre jeho pravnukov. "Sú to poviedky, ako som to ja zažil. Príbehy, prečo Luciano Pavarotti spieval v Košiciach, ako som sa zoznámil s Johannesom Boccatiom, ako to bolo s pitnou vodou v Košiciach, o stratenom Mlynskom náhone, môžeme hovoriť aj o lesoparku, detskej železnici, ako vznikla najväčšia zoologická záhrada. Myslím si, že je dobré zachovať to pre naše mesto," dodal.