Slovensko je konštruktívnym partnerom na medzinárodnej scéne, uvádza Peter Pellegrini

BRATISLAVA - Slovenská republika je konštruktívnym partnerom na medzinárodnej scéne, v minulom roku bola v rámci možností aktívnym hráčom. Vyplýva to z vyjadrenia lídra koaličnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho.

"Z hľadiska medzinárodných vzťahov považujem rok 2023 pre Slovensko za štandardný. Sme súčasťou Európskej únie a NATO, kde sa riešia zásadné výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. A Slovensko bolo v rámci svojich možností aktívnym hráčom na medzinárodnom poli," skonštatoval. Podotkol, že zahraničnopolitické procesy ovplyvňujú vojnové konflikty na Ukrajine a v pásme Gazy. "Je v našom záujme, aby EÚ bola efektívnym spoločenstvom, ktoré dokáže na ne efektívne a včasne reagovať," dodal.

Predchádzajúce vlády utlmili spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky, tvrdí

Filozofiu zahraničnej politiky SR podľa neho v podstatnej miere ovplyvnili výsledky posledných parlamentných volieb. "Nová vláda začala aktívne presadzovať vo svojej zahraničnej politike ideu - Slovensko na prvom mieste," priblížil. Slovenská zahraničná politika je podľa Pellegriniho postavená na rozvíjaní vzájomne výhodných a rešpektovaných vzťahov. Mrzí ho, že predchádzajúce vlády utlmili spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky (V4). "Pred nami stojí zásadná otázka, ako ju obnoviť. Migrácia stále zostáva bezpečnostnou výzvou a súčinnosť V4 je viac ako potrebná," poznamenal.

Pripomenul, že jeho prvé zahraničné návštevy boli v Česku a Rakúsku, kde hľadali ďalšie možnosti na rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj regionálnej spolupráce. Stretnutia s veľvyslancami zase podľa jeho slov napĺňali stratégiu slovenskej zahraničnej politiky, ktorá okrem diplomatickej úrovne musí mať aj silný ekonomický potenciál. Zdôraznil, že medzinárodná politika SR bude úspešná len do takej miery, do akej sa bude opierať o konsenzus na domácej politickej scéne. Považuje preto za potrebné, aby traja najvyšší ústavní činitelia dokázali ťahať za jeden povraz. Výzvami v kontexte zahraničnej aj domácej politiky podľa neho budú prezidentské voľby aj voľby do europarlamentu.