Pellegrini si postavil pred seba neľahkú úlohu: Na toto predsavzatie nechce rezignovať

BRATISLAVA - Na boj za jednotnejší a súdržnejší národ nesmieme rezignovať, nech sa to pri pohľade na politickú scénu zdá akokoľvek náročné. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) v novoročnom príhovore na sociálnej sieti. Zdôraznil, že stavať celú svoju politickú existenciu na šírení zla a nenávisti je nielen úbohé, ale aj nebezpečné pre spoločnosť. Do nového roka zaželal občanom život v pokojnejšom a bezpečnejšom svete. Apeloval aj na vzájomný rešpekt a porozumenie.