Poslancov čaká v budúcom roku šesť plánovaných riadnych schôdzí

Na snímke rokovacia sála počas 60. schôdze Národnej rady SR. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú na budúci rok naplánovaných šesť riadnych schôdzí. Zasadať by mali dokopy 66 dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí zverejneného na webe parlamentu.

Poslanci schválili rozpočet na budúci rok, deficit má klesnúť pod 6 % HDP (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Prvá riadna schôdza sa má začať koncom januára a trvať do polky februára. Ďalšia by mala nasledovať v apríli a pokračovať do začiatku mája. V júni by mala byť tretia riadna schôdza. Po lete by sa mali poslanci zísť opäť v septembri, následne v októbri. Posledné riadne rokovanie ich čaká na prelome novembra a decembra.

V januári bude pokračovať aj rokovanie z decembra tohto roka

Okrem plánovaných schôdzí však má v januári pokračovať rokovanie z decembra tohto roka, keďže poslanci neprerokovali všetky body programu. Okrem riadnych plánovaných schôdzí môžu poslanci iniciovať aj mimoriadne rokovania.