Cez sviatky nás čaká poriadna čľapkanica, meteorológovia varujú: Rieky dosahujú druhý stupeň povodňovej aktivity!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Snehová kalamita v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Počas vianočných sviatkov stúpne hladina vodných tokov. Výstraha platí najmä pre západné a stredné Slovensko. O vzostup hladiny riek sa postarajú zrážky a oteplenie. Informuje o tom iMeteo.sk. Pred Vianocami a aj počas Štedrého dňa napadlo na Slovensku veľké množstvo snehu. Ten sa vplyvom teplejšieho vzduchu začal topiť už vo včerajších hodinách. Dnes ráno bola situácia ešte vážnejšia.

Vzostup hladiny riek

Oteplenie spôsobí, že sneh sa bude topiť veľmi rýchlo. Na našom území navyše očakávame zrážky, ktoré sa postarajú o výrazný vzostup vodných tokov. Niektoré územia budú preto ohrozené povodňovou aktivitou. Z noci na pondelok zasiahli Žilinský a Trenčiansky kraj zrážky. Rieka Morava v Devínskej Novej Vsi dosiahla už včera druhý stupeň povodňovej aktivity. Hladina Dunaja je podľa meteorológov tesne pred prekonaním prvého stupňa.

Oteplenie a topiaci sa sneh sa začal prejavovať už v noci v povodí rieky Hron a Nitra. Na úrovni povodňových stupňov sú aj rieky Žitava, Handlovka, Nitra či Myjava.

Oteplenie

Na celom území Slovenska očakávame počas dnešného dňa teploty v rozmedzí od +4 do +10 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku sa môžu miestami vyšplhať až do 15 stupňov, na východnom a strednom do 12. Na horách bude od jedného do siedmich stupňov nad nulou, v nadmorskej výške nad dvetisíc metrov okolo nuly.

Silný vietor

Fúkať bude prevažne západný vietor od 10 do 35 km/h, v Popradskej kotline okolo 45 km/h, v nárazoch miestami až do 85 km/h. Na horách nad pásmom lesa očakávame búrlivý vietor až silnú víchricu. Rieky a potoky budú v najbližších dňoch dosahovať povodňové stupne a hrozí, že sa v niektorých oblastiach vylejú. SHMÚ vydalo meteorologické aj hydrologické výstrahy druhého stupňa.