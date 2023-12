Bizarná hádka medzi partnermi! Žena odmietla s manželom piť, ten sa rozzúril a...: Hrôza, čo dokázal spraviť

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Medzi partnermi došlo k hádke, pričom muž od svojej partnerky požadoval, aby s ním pila alkohol. "Vyhrážal sa jej, že ak tak neurobí, tak jej ho vyleje na hlavu. Potom pustil nahlas hudbu a začal spievať do mikrofónu. Žene sa to nepáčilo, chcela aby s tým prestal. Muža to nahnevalo a hodil po nej sekeru," priblížila hovorkyňa. Žena zo strachu o svoj život a zdravie utiekla preč a privolala políciu.

Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite Batizovčana obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania.