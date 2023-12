Časť Slovenska môže aj naďalej potrápiť poľadovica alebo vietor na horách

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Kristína Mayerová)

archívne video

Snehová kalamita v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Poľadovica sa môže ojedinele vyskytovať v Košickom kraji, vo väčšine okresov Prešovského kraja a tiež v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Vietor môže miestami potrápiť horské oblasti nad pásmom lesa v okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Vietor tu môže podľa SHMÚ dosahovať v nárazoch rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť môže byť do 85 kilometrov za hodinu, čiže až víchrica. Výstrahy pred vetrom na horách i pred poľadovicou platia predbežne do stredajšieho (20. 12.) poludnia.

(Zdroj: SHMÚ)

SHMÚ tiež upozorňuje na smogovú situáciu v Jelšave a okolí. Príčinou môžu byť emisie z vykurovania pevným palivom aj vplyv dopravy a priemyslu. Naďalej platí i druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou v okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava.