Vieme, kto by mohol byť novým šéfom Všeobecnej zdravotnej poisťovne: Poznáme aj mená možných členov predstavenstva!

Ilustračné foto

BTŔATISLAVA - Novým šéfom štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) by mohol byť Michal Ďuriš. Ďalšími členmi predstavenstva by mohli byť Monika Begánová a Matej Fekete. VšZP požiadala Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o vydanie predchádzajúcich súhlasov pre daných kandidátov. Vyplýva to zo stanoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý o žiadostiach ešte nerozhodol.