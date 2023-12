Obrovské problémy s Azet mailami: Ľudia vo veľkom prichádzajú o svoje kontá! Spoločnosť reaguje, ich slová vás prekvapia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prišli na ich slabú stránku? Čoraz viac ľudí sa sťažuje na to, že hackerom sa podarilo dostať do mailov, ktoré majú založené v spoločnosti Azet a odtiaľ sa následne vedia dostať do iných účtov, najmä na sociálne siete. Na tento problém upozorňujú užívatelia na stránke Reddit. Samotná spoločnosť sa však ohradzuje, že žiadne problémy neevidujú.