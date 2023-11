Tragická nehoda autobusu na východe Slovenska: Pre vodičovu chybu prišla o život žena stojaca na chodníku

Kamionistovi prerazila čelné sklo kovová tyč (Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky)

"V snahe zabrániť zrážke so ženou, ktorá stála na chodníku, strhol riadenie vpravo, no narazil do kovového oplotenia potoka, ale zrážke so ženou už nedokázal zabrániť. Zranená 59-ročná žena bola okamžite prevezená do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahla," uviedla Ligdayová.

Archívne video: Dopravná nehoda na zjazde D3 medzi Žilinou a Strážovom

Dopravná nehoda na zjazde D3 medzi Žilinou a Strážovom (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Pri nehode vznikla majetková škoda na autobuse vo výške 2-tisíc eur a na kovovom oplotení 200 eur. Vodič autobusu bol na mieste políciou podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Prípad vyšetruje polícia vo Vranove nad Topľou, ktorá vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Polícia apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť na cestách a predvídali kolízne situácie z dôvodu zimy a zhoršených podmienok na cestách.