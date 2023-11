AKTUÁLNE Kolóna pred priechodom Vyšné Nemecké siaha za Sobrance

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Kamióny sú podľa nej radené na odstavné plochy už v Michalovciach na Továrenskej ulici a Humenskej ceste aj na diaľnici pred Bidovcami. V platnosti je naďalej policajné opatrenie "Kolóna Vyšné Nemecké", ktoré je zamerané na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a radenie osobných a nákladných motorových vozidiel z dôvodu nárastu nákladnej dopravy. "V uvedenom úseku sa nachádzajú policajné hliadky na začiatku a konci obcí, riadia dopravu v oboch smeroch, keďže je prejazdný iba jeden jazdný pruh a radia kamióny mimo obývaných oblastí, aby boli obyvatelia dotknutých obcí čo najmenej obmedzovaní," uviedla hovorkyňa.

Archívne video

Na východnej hranici je 16 kilometrov dlhá kolóna kamiónov (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Krajská polícia potvrdila, že kamiónová doprava prichádzajúca po diaľnici D1 od mesta Prešov je odstavovaná za sebou v jednom jazdnom pruhu diaľnice D1 od kruhového objazdu Bidovce. "O 11.00 h bolo na v tomto úseku odstavených 190 kamiónov," konštatovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Na kruhovom objazde v obci Hriadky policajti odkláňajú prichádzajúcu kamiónovú dopravu na Maďarsko. Kamiónová doprava prichádzajúca v smere od Petroviec nad Laborcom je odstavovaná v jednom jazdnom pruhu pred vjazdom do mesta Michalovce. O 11.00 h sa tam nachádzalo odstavených 150 kamiónov.

"V súvislosti s narastajúcim počtom nákladných vozidiel sa však začína zapĺňať aj záchytná plocha v obci Nižný Hrabovec, preto až po zabezpečení dopravného značenia Slovenskou správou ciest (SSC) budú policajti na Humenskej ceste v Michalovciach radiť kamióny za sebou do ďalšieho (vedľajšieho) pruhu, a teda hneď vedľa prvej kolóny vozidiel. Toto vytvorenie druhého pruhu pre odstavovanie prichádzajúcich kamiónov so sebou prinesie aj zmenu v organizácii dopravy na ceste I/18, teda na Humenskej ceste v Michalovciach, a to tak, že zvyšné dva jazdné pruhy sa zobojsmernia a rýchlosť jazdy sa zníži na 50 km/h," uviedla Ivanová.

Do kolóny sú kamióny posúvané priebežne podľa vývoja aktuálnej situácie na hraničnom priechode. Naďalej podľa polície platí, že kamiónová doprava prepravujúca potraviny podliehajúce skaze, tovar s rýchlou dobou exspirácie, zvieratá a humanitárnu pomoc je uprednostňovaná, vodiči však musia predložiť potrebné doklady o prevážanom tovare.