Lacno na webe, draho na faktúre? Na TOTO si dajte pri nákupe zo zahraničia pozor, inak prídete o peniaze

Už niekoľko rokov sú nákupy zo zahraničia, najmä z Číny, na Slovensku a v okolitých krajinách mimoriadne obľúbené. Ľudia tak nakupujú od oblečenia cez domáce potreby až po elektroniku úplne všetko. Výhodné ceny však majú aj svoje úskalia. A na tie treba riež myslieť.

Najväčšia česká spotrebiteľská organizácia dTest prišla s tým, na čo by si mali dať ľudia pozor. Upozornili na to, že k tomu, aby spotrebiteľ vedel, aké má práva a ako sa bude nákup, prípadne reklamácia odvíjať, musí najskôr zistiť, právo ktorého štátu sa pri jeho objednávke použije. Pravidlo, podľa ktorého to zistíte, je spoločné pre všetkých občanov členských štátov Európskej únie. „Kľúčové je zistiť, či predajca svoju obchodnú činnosť zameriava na štát, v ktorom spotrebiteľ žije, v našom prípade teda Slovensko,” vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

Či je to tak, možno spoznať podľa niekoľkých typických znakov. Ak má zahraničný predajca jazykovú verziu svojej webovej stránky v slovenčine alebo uvádza údaje o doprave na Slovensko, dá sa povedať, že sa na slovenského spotrebiteľa zameriava. Uvedené znaky však nie sú jediné možné, zameranie sa dá identifikovať aj inak. Ak takéto zameranie existuje, na uzatvorenú kúpnu zmluvu so spotrebiteľom sa aplikuje slovenské právo a kúpa, spory aj reklamácie budú prebiehať podľa nášho práva.

"Ak však zameranie neexistuje, použije sa právo štátu, v ktorom predajca sídli. V takom prípade by sa kúpa i prípadné spory a reklamácie riadili cudzím právom. Vyššie uvedené je relevantné hlavne v prípade nákupu online. Pokiaľ totiž pôjdete napr. do Talianska a kúpite tam niečo v kamennom obchode, je šanca, že obchod bude zameraný zrovna na slovenského spotrebiteľa, mizivá," upozorňuje organizácia.

Nie je zahraničie ako zahraničie

Čo má však spotrebiteľ robiť, ak zistí, že sa nepoužije slovenské právo, ale právo iného štátu? V takom prípade je podľa organizácie potrebné rozlíšiť ešte to, či ide o právo členského štátu Európskej únie, alebo štátu iného. Štáty EÚ majú totiž v oblasti ochrany spotrebiteľa harmonizovanú, čiže zjednotenú právnu úpravu. Tieto pravidlá vyplývajú z európskych právnych predpisov a budú teda podobné. „Funguje tu aj Európske spotrebiteľské centrum ako poradný orgán, kam sa môžete obrátiť vo veciach práv spotrebiteľov na spoločnom európskom trhu,” dodáva Eduarda Hekšová.

Menej výhodná je pre spotrebiteľov situácia, ak objednávajú zo štátu, ktorý nie je súčasťou EÚ. Aj keď predajca zameriava svoju činnosť na Slovenskú republiku a použije sa teda slovenské právo, môže byť vymáhateľnosť práv spotrebiteľa veľmi náročná po administratívnej aj finančnej stránke. "Ak sa použije právo štátu, v ktorom sídli predajca, právna úprava môže byť značne odlišná a problematicky vymáhateľná. V neposlednom rade budete musieť pravdepodobne zaplatiť clo, čím sa vám môže prípadná výhodná zahraničná ponuka dosť predražiť," uzavreli.