Žiadne rokovanie o preklasifikovaní Malej Fatry nebolo, vyhlásil šéf envirorezortu Taraba

BRATISLAVA - Žiadne rokovanie o preklasifikovaní Národného parku Malá Fatra na prírodný park na ministerstve životného prostredia nebolo. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) to uviedol v súvislosti s výrokom štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kuffu.

"Neviem, v akom kontexte to zaznelo. Realita je taká, že Malá Fatra nespĺňa základné štandardy národného parku," skonštatoval Taraba. Cieľom rezortu je podľa ministra komunikovať aj s neštátnymi vlastníkmi lesov. Myslí si, že v Rakúsku či Nemecku aj vďaka týmto ľuďom často príroda prežila v takej peknej podobe, ako je. Zároveň potvrdil, že zonácia národných parkov od 1. januára prebehne a následne ju bude rezort otvárať.

Malá Fatra ako prírodný park

Štátny tajomník MŽP Filip Kuffa vo štvrtok (23. 11.) podporil iniciatívu vyhlásiť Malú Fatru za prírodný park. "My sme sa k tomu prihlásili aj pred voľbami a ostávame pri tom, že bude prvým prírodným parkom vyhláseným na Slovensku," uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s podujatím Dni zeleného lesa v Malej Fatre. Ako skonštatoval, chce, aby ľudia videli, že aj prírodný park je tu na to, aby v tomto prostredí ľudia mohli žiť, pracovať, ale treba brať do úvahy existenciu chránených území.

Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) hovorí v súvislosti s výrokom Kuffu o ohrození záujmov ochrany životného prostredia aj ekonomických záujmov. "Situáciu budeme sledovať a využijeme všetky nástroje, aby sme zamedzili prípadným krokom takto zásadne poškodzujúcim záujmy Slovensku," uviedla.