Polícia chytila dvojicu, ktorá okrádala seniorov o peniaze

Falošná doktorka vylákala od 82-ročnej seniorky 15-tisíc eur (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Mužom sa od januára do augusta tohto roka sa podarilo postupne vylákať peniaze od seniorov v Trnave, Prešove, Martine, Bratislave a Pezinku. "Šesťkrát použili legendu policajt. Išlo o to, že poškodeným zavolal falošný príslušník policajného zboru a žiadal od nich peniaze, ale aj zlato za to, že pomôžu ich blízkym pri riešení dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zraneniu manželov a malých detí. Osoby postupne vyplatili rôzne kaucie s tým, že podľa inštrukcií volajúceho peniaze vložili do obálok a odniesli ich na dohodnuté miesto, kde ich prevzala už čakajúca osoba, prípadne tieto mali podľa inštrukcií vložiť do smetnej nádoby," opísala.

Žena odovzdala podvodníkom 9-tisíc eur

V Martine nahovorili 84-ročnej žene, že všade sú podvodníci, aj v banke a v záujme ochrany jej peňazí má všetky vybrať. V telefóne ju navigoval muž, aby obálku s kabelkou vložila pri nákupnom stredisku do smetnej nádoby, z miesta sa vzdialila a keď došlo k odovzdaniu 9000 eur, mohla si kabelku opäť zobrať.

"V spolupráci okresnej a krajskej kriminálnej polície Trnava boli vykonané domové prehliadky u podozrivých osôb. V Lučenci, kde mali mladíci bývať, policajti našli a zaistili viaceré dôkazy, ktoré ich usvedčujú z podvodov, od oblečenia, telefónov, SIM kariet, počítača a USB kľúčov," dodala Linkešová. Polícia na všetkých nahlásených podvodoch naďalej intenzívne pracuje a preveruje všetky informácie, ktoré občania alebo ich blízke osoby nahlásili aj ako podnety na polícii.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, aby sa ľudia nedali oklamať, ak im ktokoľvek volá a oznámi aj informáciu, že je niekto zadržaný či zranený. Hovor aj v strede vety treba ukončiť a informácie si u blízkych najskôr preveriť.