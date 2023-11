Smer si v sviatočný deň zvolal snem: Tvrdá kritika expremiérov! Nie sme plechový kohút na streche, tvrdí Fico

(Zdroj: Topky/Maarty)

Snem sa v jazdiarni začal o 9:30 a účasť je naozaj hojná. Strana na snem pozvala aj 424 delegátov z iných krajín, prišlo ich 386. Po úvodných slovách podpredsedu stranách Juraja Blanára sa k slovu dostal predseda Robert Fico. Ten uviedol, že slávnostný snem by okrem pracovných záležitostí mal byť aj oslavou víťazstva v predčasných septembrových voľbách.

Ako dodal, stranu považuje za najúspešnejší politický projekt v histórii porevolučného Slovenska. "Smer nie je plechový kohút na streche, ktorý sa otáča tak, ako fúka vietor," vyhlásil líder Smeru. Neodpustil si kritiku vlád svojich predchodcov v uplynulom volebnom období, a to Igora Matoviča, Eduarda Hegera, ale aj Ľudovíta Ódora, ktorý viedol prvú úradnícku vládu. Podľa Fica neurobili pre Slovensko to, čo od neho obyvatelia krajiny očakávali. Načrtol aj ďalšie ambície strany. "Nejdeme do samovraždnej misie. Chceme vyhrať aj nasledujúce voľby," vyhlásil.

Potvrdil tiež cieľ vytvoriť finančné podmienky na vyplatenie plného 13. dôchodku. Zdôrazňuje aj potrebu mať k dispozícii všetky potrebné regulačné nástroje a zdroje na prípadné zásahy pri významných výkyvoch cien potravín. Vláda by podľa Fica mala prijať aj okamžité rozhodnutie, ako presunúť čo najväčší objem financií z eurofondov na kraje, mestá a obce a maximálne zjednodušiť administratívnu náročnosť pri ich čerpaní. Apeloval tiež na schválenie zmien v legislatíve upravujúcej povoľovacie konania a podmienky verejného obstarávania "v rekordne krátkom čase".

Dohodnúť sa treba podľa predsedu vlády aj na lepšej ponuke vzdelávacieho systému pre potreby praxe tak, aby zmeny začali platiť začiatkom školského roku 2024/2025. Potvrdil tiež, že vláda začala rokovať o nových zahraničných investíciách. "Máme niečo na stole, projekty momentálne prehodnocujeme. Vždy je to otázka intenzity štátnej pomoci," poznamenal. Rovnako považuje za povinnosť podporiť každú slovenskú firmu, ktorá chce pôsobiť na zahraničných trhoch. V priebehu dvoch-troch mesiacov treba podľa Fica prísť s mechanizmom a legislatívou na skrátenie obdobia, v ktorom môžu legálni migranti s kvalifikáciou potrebou pre slovenské podniky získať všetky potrebné povolenia. Navrhované opatrenia označil za minimum, čo musí vláda urobiť. Zdôraznil, že všetky opatrenia musia byť prijímané v širokom sociálnom dialógu. Potvrdil tiež, že v decembri sa uskutoční výjazdové rokovanie vlády v Trenčíne a koncom januára v Prešovskom kraji.

Fico v prejave pomenoval, na čo by sa mala vláda sústrediť v nasledujúcich mesiacoch. "Úspešné vládnutie nevnímam ako súhrn čísel, ukazovateľov či grafov. (...) Úspešní budeme v roku 2027 len vtedy, ak ľudia skonštatujú, že sa majú lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žijú," vyhlásil Fico s odkazom na heslo z programového vyhlásenia vlády. V rámci vlády zdôraznil Fico potrebu politickej stability a snahy minimalizovať vnútrokoaličné konflikty. Apeloval tiež na prijatie rýchlych politických rozhodnutí so zámerom ukázať záujem "stabilizovať rozvrátené verejné financie rozumným a udržateľným tempom". Zároveň sa má vytvoriť dostatočná finančná rezerva na kompenzáciu vysokých cien energií najmä pre domácnosti. Chce tiež znížiť dosahy vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch a po refixáciách v priebehu roka 2023, pričom v roku 2024 avizuje pri hypotékach priamu pomoc.

