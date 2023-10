Mestská polícia plánuje budúci rok nakúpiť nové uniformy: Spĺňať majú vysoké štandardy

Mestskí policajti predstavili nové telové kamery (Zdroj: Topky/Maarty)

"Postupne chceme prezliecť všetkých policajtov z okresných veliteľstiev," ozrejmil. Podotkol, že na špecifikácii novej uniformy pracovali niekoľko mesiacov a pomáhali s ňou aj odborníci z akademickej oblasti, ktorí sa zaoberajú vlastnosťami a kvalitou látok.

archívne video

Mestská polícia v Bratislave od marca používa telové kamery, zatiaľ ich má 28 (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Nové uniformy mestskej polície tak budú spĺňať veľmi vysoké štandardy, čo sa týka ich funkčného využitia, ale aj pohodlia a dizajnu," doplnil. Podotkol, že aktuálne vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je výzva na predkladanie ponúk na dokúpenie niektorých súčastí terajších uniforiem. Predpokladaná hodnota zákazky je 116.000 eur bez DPH.

"Ide najmä o súčasti uniforiem, ktoré sú určené na zimné a prechodné obdobie, a ktoré v súčasnosti chýbajú našim policajtom," uviedol Borko. Priblížil, že v týchto mesiacoch sa koná kurz odbornej prípravy, z ktorého by mali vzísť noví policajti, ktorí nastúpia do služby v decembri. "Časť nového vybavenia by mala ísť práve im," dodal.