Výhodný nákup len za 69 miliárd! Bill Gates rozširuje svoje impérium: TIETO služby využívajú tisíce ľudí

(Zdroj: SITA/AP/Ludovic Marin/Pool Photo, Activison Blizzard)

Podľa informácií CNBC ide o najväčšiu transakciu Gatesovho Microsoftu za posledných 48 rokov pôsobenia spoločnosti. Tento krok pomôže Microsoftu rozšíriť ich pozíciu na trhu videohier, a tak dokážu lepšie konkurovať aktuálnemu svetovému lídrovi spoločnosti Sony. Toto rozhodnutie sa však nepozdávalo orgánom EÚ, ktoré sa báli straty konkurencieschopnosti iných firiem. Microsoft ich však presvedčil o opaku.

Bill Gates (Zdroj: SITA/AP/Ludovic Marin/Pool Photo)

Transakciu v apríli zablokoval britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA). Ten uviedol, že by americký počítačový gigant mohol získať kontrolu nad vznikajúcim trhom cloudových hier. Úrad však v piatok prevzatie schválil, pretože upravená dohoda podstatne vyriešila jeho skoršie obavy.

Microsoft videl v spoločnosti Activision Blizzard jednoznačnú príležitosť. Ide o spoločnosť, ktorá produkuje populárne videohry, ktorých výroba sa dostáva na úroveň stoviek miliónov dolárov, zásadnou je však ich ziskovosť.

Dohoda medzi Microsoftom a firmou Activision bola najväčšou skúškou globálnej moci CMA v boji proti technologickým gigantom od odchodu Británie z Európskej únie, píše CNBC. Proti bola predtým aj americká Federálna obchodná komisia, ale po tom, ako sa jej dohodu nepodarilo zastaviť, zostala CMA osamotená.

(Zdroj: Microsoft)

Spojenie oboch firiem je najväčším obchodom v hernom priemysle. Akvizícia upevní silu Microsoftu v hernom priemysle. Do portfólia získa tituly, ako sú Call of Duty, World of Warcraft a Candy Crush. Microsoft sa vďaka transakcii stáva treťou najväčšou hernou firmou na svete podľa výšky tržieb za spoločnosťami Tencent a Sony.