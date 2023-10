Útok na Izrael rozkýval ceny ropy: Obavy vodičov z drahších palív! Analytik povedal, na čo sa máme pripraviť

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

archívne video

Situácia v izraelskom Tel Aviv sa vyostruje: Video zachytáva trosky po útoku raketami (Zdroj: Diana Atzmon Weinberg)

"Trhy budú pozorne sledovať vývoj vojenského konfliktu v Izraeli. Ak ostane lokálnym, izolovaným a nebude sa rozširovať ďalej do regiónu a nebudú sa doň zapájať ďalšie krajiny, nemal by mať výraznejší vplyv na vývoj ceny ropy a ani na svetovú ekonomiku ako takú,“ uviedol analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

(Zdroj: Getty Images)

Prvé reakcie trhu pritom predpokladajú práve takýto scenár. "Ropa síce vyskočila v pondelok o približne štyri percentá, keď započítala určitú neistotu vývoja, no nejde o žiadny dramatický nárast. Komodita sa stále nachádza o rádovo 7-8 percent nižšie ako koncom septembra Je možné, že aj sa potvrdia predpoklady, že konflikt ostane lokálnym ostatný odraz cien ropy bude vymazaný a ropný trh sa bude vyvíjať podľa štandardných fundamentov a dianie v Izraeli naň nebude mať žiadny vplyv,“ tvrdí.

Problematické by podľa neho bolo, ak by sa nejakým spôsobom do vojny zainvolvoval Irán, o ktorom sa špekuluje, že nejakou formou pomáha Hamasu. „Mohlo by to viesť k blokácii Hormúzskeho prielivu, kľúčovej prepravnej tepny ropy na svetové trhy ako aj prísnejšieho vymáhania iránskych sankcií Západom, čo by viedlo k zníženiu ponuky ropy s rizikom jej odrazu smerom k trojciferným úrovniam. Špeciálne ak by Saudská Arábia mala nízku ochotu manažovať ceny ropy cez zvyšovanie ťažby,“ vysvetlil.

Ak sa však ceny ropy budú pohybovať okolo súčasných úrovní, predpokladá, že ceny benzínu na našich čerpacích staniciach sa v najbližšom čase udržia okolo 1 eura a 65 centov a cena nafty sa ponorí pod 1 euro a 70 centov. „Inak povedané, čaká nás zlacňovanie oproti koncu septembra,“ dodal pozitívne.