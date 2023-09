Exit poll priniesol prekvapivé odhalenia: TOTO sú dôvody, prečo ľudia volili PS, Smer či KDH

(Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA – Volebné miestnosti sú už zatvorené a v týchto chvíľach sa spočítavajú hlasy. To, čo však zatiaľ poznáme, je exit poll, ktorý naznačil to, ako by predčasné parlamentné voľby mohli dopadnúť. Ten sa pozrel aj na to, prečo voliči volili jednotlivé strany.

Parlamentné voľby by malo vyhrať Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,5 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD s 21,9 percenta a Hlas-SD s 12,2 percenta. Do parlamentu by sa mali dostať aj OĽANO a priatelia s výsledkom 8 percent, SaS so 6,4 percenta, Republika so 6 percentami a KDH s 5,3 percenta hlasov. Vyplýva to z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Okrem čísiel sa tiež pozreli tiež na to, prečo si voliči vybrali práve tie strany, ktoré si vybrali. V prípade Progresívneho Slovenska, strany, ktorú exit poll postavil do úlohy víťaza volieb, to bolo v drvivej väčšine preto, že nás posunú k najvyspelejším krajinám. Vyslovilo sa tak až 38 percent ich voličov.

Stranu Smer zasa voliči volili najviac preto, že majú podľa nich najlepšieho lídra. Povedalo to až 22 percent ich voličov.

Aj stranu Hlas-SD volili voliči preto, že majú najlepšieho lídra. Takto svoju voľbu vysvetlilo až 34 percent ich voličov.

V prípade strany OĽaNO až 72 percent ich voličov uviedlo, že za nich hlasovalo preto, že bojujú proti korupcii.

SaS rovnako ako PS volili ich voliči preto, že sú presvedčení, že nás posunú k najvyspelejším krajinám.

Stranu Republika ich voliči volili preto, že sú presvedčení, že ochránia národné záujmy. Uviedlo to 33 percent ich voličov.

Stranu KDH zasa ich voliči volili, lebo sú to konzervatívci.

