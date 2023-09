Bratislavu čaká veľká predvolebná párty Chcem tu zostať: Mladí obsadia Tyršák

(Zdroj: pretovolim.sk)

Samey, Astralkid22, samm.734, Timea Gregova či atomal zahrajú v piatok na predvolebnej party pod starým mostom. Len o kúsok ďalej v Cyklokuchyni budú koncertovať kapely GAPEX, Ultrazvuk (Vec & Tono S.), Stopové prvky asfaltu a Oblačný systém. Komu bude stále málo, ten sa môže po 22:00 presunúť na Sundeck, kde bude afterka až do volebného rána.

Takouto epickou predvolebnou párty vyvrcholí nestranícka mobilizačná kampaň CHCEM TU ZOSTAŤ - PRETO VOLÍM, ktorej cieľom je vzbudiť v mladých ľudoch záujem o veci verejné a presvedčiť ich, aby išli v sobotu voliť. Mobilizačné koncerty sa budú v piatok večer konať aj v troch kultúrnych centrách v Prešove - v Christianii, Stromoradí a klube Wave. Na všetky podujatia je vstup pre všetkých zadarmo.

V rámci kampane sa od júla uskutočnilo viac než 100 akcií po celom Slovensku. Kampaň, ktorá začínala ako aktivita štyroch organizácii, konkrétne Nadácie otvorenej spoločnosti, Nadácie Pontis, MEMO 98 , Platformy pre demokraciu sa zmenila na celospoločenskú, keď sa k nej pridali stovky organizácii z občianskej spoločnosti, firmy, osobnosti z rôznych sfér.

“Sila Slovenska spočíva aj v mladých ľuďoch, pretože ich talent, energia a odhodlanie má moc formovať zajtrajšok. Kampaň CHCEM TU ZOSTAŤ je javisko z ktorého zaznieva silný hlas mladej generácie,” povedal šéf kampane Erik Kliment.

Mladí tu nechcú zostať, čo s tým urobíme?

“Spúšťačom mobilizačnej kampane na účasť mladých ľudí vo voľbách bol pre nás prieskum, ktorý ukázal radikálny pokles záujmu mladých zúčastniť sa na voľbách,” vysvetľuje Juraj Foltín motiváciu na spustenie kampane CHCEM TU ZOSTAŤ - PRETO VOLÍM. "Ak si to spojíme s tým, že tí istí mladí ľudia nám v obrovských číslach odchádzajú každý rok do zahraničia, tak si celá občianska spoločnosť musíme položiť otázku, čo s tým budeme robiť," doplnil Juraj.

Odpoveďou občianskej spoločnosti na tento obrovský problém našej krajiny bola práve nestranícka mobilizačná kampaň. Tá odštartovala začiatkom prázdnin s podporou ambasádoriek Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej, Ivety Radičovej a ambasádora Michala Handzuša. Hneď od začiatku sa k nim na sociálnych sieťach pridávali influenceri a osobnosti, ktorým nie je jedno v akej krajine budú žiť.

Michal Handzuš, Ján Koleník, Fero Joke a Zomri v jednom tíme

Matej “Sajfa” Cifra, Fero Joke, Zomri, Plážoví chalani, Branči Kováč a.k.a. VEC, Jakub Gulík, Adam Pavlovčin, Jano Gordulič, Yak.sha, MajkbyMajk, Evelyn, Jana Kovalčíková, Ján Koleník, DokeTV, Katarzia, Vedátor, Lindus Style, Pavol Čekan a mnohí ďlaší pomáhali mobilizovať mladých cez svoje sociálne siete.

“Záleží mi na budúcnosti Slovenska, aby sme boli slobodnou modernou krajinou, plnou tolerancie a slušného správania,” vysvetľuje komik Fero Joke, prečo podporuje kampaň CHCEM TU ZOSTAŤ.

Okrem influencerov podporili mobilizačnú kampaň aj veľké firmy ako Nadácia Slovenskej sporiteľne, VÚB banka, Tatra banka, mobilný operátor O2, spoločnosť Curaprox alebo kuriérska firma Slovak Parcel Service. Množstvo podujatí po celom Slovensku bolo možné zorganizovať len vďaka podpore viac ako 100 rôznych občianskych organizácií z celého Slovenska, ktoré kampani pomohli svojimi kapacitami.

Vykúpili internety

Cieľom kampane bolo osloviť prvo a druho voličov a voličky, mladých ľudí vo veku 18 - 25 rokov a to najmä v ich prirodzenom prostredí, ktorým je online. Kampaňové tímu sa aj vďaka spolupráci s influencerkami a influencermi podarilo v krátkom čase vytvoriť veľmi úspešnú online kampaň. Za 3 mesiace nabral instagramový účet CHCEM TU ZOSTAŤ - PRETO VOLÍM tisíce followerov, za posledných 30 dní oslovili 850-tisíc profilov na Instagrame, prakticky každý mladý volič a volička aktívna na na tejto sociálnej sieti kampaň zaregistrovali.

Ak by niekto vykúpil internety, nevyzeralo by to inak. Najväčší zásah na kampaňovom Instagrame mali reels. V dvoch najpopulárnejších viaceré herečky a herci vyzývajú mladých ľudí aby išli voliť a chalani zo Zomri s vreciami na hlavách boli konfrontovaný s volebnou komisiou ktorej predsedal Fero Joke. S klasických postov najviac zaujali memečka s volebnou tematikou a fotky z hudobných festivalov.

V piatok zábava, v sobotu voliť, aby vám nediktovali v akej krajine budete žiť

“Nevoliť znamená nechať si nadiktovať inými, v akej krajine budeme spolu žiť. A nechať si niečo diktovať nikto z nás mladých nechce. Preto choďte v sobotu voliť,” vyzýva všetkých mladých Juraj Foltín z kampane CHCEM TU ZOSTAŤ - PRETO VOLÍM.

CHCEM TU ZOSTAŤ je občianska mobilizačná kampaň, ktorej cieľom je podporovať demokratický systém, inšpirovať mladých ľudí k záujmu o veci verejné a vyzývať ich k účasti vo voľbách. Iniciátormi kampane sú Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Pontis, Memo 98 a Občianska platforma pre demokraciu. Zapojilo sa do nej viac než 100 organizácií z celého Slovenska. Kampaň podporujú firmy, mimovládne organizácie aj jednotlivci. Kampaň je striktne nestranícka, nie je namierená proti žiadnej politickej strane či kandidátovi a zároveň žiadnej politickej strane alebo kandidátovi nevyjadruje podporu.

